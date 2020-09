कंगना को BMC का नोटिस, अगर रिनोवेशन का काम हुआ तो ऑफिस गिरा देंगे

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक्ट्रेस के मुंबई स्थित ऑफिस पर बीएमसी की टीम ने छापा मारा था. अब कंगना को बीएमसी की तरफ से नोटिस भी दे दी गई है. बीएमसी की मानें तो कंगना रनौत का ऑफिस अवैध तरीके से बनाया गया है. कंगना के ऑफिस पर बीएमसी ने नोटिस चिपका दिया है. बीएमसी का मानना है कि कंगना के ऑफिस में अलग तरह से पार्टिशन किया गया है. बालकनी एरिया को कमरे की तरह इस्तेमाल किया गया है. बीएमसी का मानना है कि ऑफिस निर्माण के नियमों का उल्लंघन किया गया है.

शिवशेना और कंगना रनौत के बीच पिछले कुछ समय से जुबानी जंग देखने को मिली. अब बीएमसी ने भी कंगना पर शिकंजा कस दिया है. मुंबई मुनिस्पल कॉर्पोरेशन एक्ट के सेक्शन 354(A) के तहत कंगना अपने घर से ऑफिस का कोई काम नहीं कर सकती हैं. नोटिस में ऐसा लिखा गया है कि अगले 24 घंटे के अंदर कंगना को अपने ऑफिस के कन्सट्रेक्शन और रिइनोवेशन से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स बीएमसी को जमा करने है. बीएमसी ने 10.03am पर कंगना के ऑफिस की दीवार पर नोटिस चिपका दी.

क्या कहा गया है नोटिस में-

बीएमसी द्वारा जारी की गई नोटिस में अवैध निर्माण के संबंध में जानकारियां साझा की गई हैं. उसमें कहा गया है कि ग्राउंड फ्लोर पर टॉयलेट को अवैध रूप से ऑफिस कैबिन में तब्दील कर दिया गया. ग्राउंड फ्लोर पर ही अवैध रूप से किचन को स्टोर रूम में तब्दील कर दिया गया. ग्राउंड फ्लोर पर अवैध रूप से पैंट्री का निर्माण किया गया है.

They have forcefully taken over my office measuring everything, also harassing my neighbors when they retorted @mybmc officials used language like ,” वो जो मैडम है उसकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा” I am informed tomorrow they are demolishing my property 🙂 pic.twitter.com/efUOGJDve1