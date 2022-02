Lata Mangeshkar Death News Live Updates: लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक, PM मोदी बोले- ये खालीपन भरा नहीं जा सकता

स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी दुख व्यक्त किया और 6 फरवरी को एक काला दिवस बताया. हेमा मालिनी ने कहा कि लता जी का निधन मेरे लिए एक निजी क्षति है.

Feb 6 is a dark day for us - the legend who has given us a treasure trove of lilting songs, the Nightingale of India, Lataji, has left us to continue her divine music in heaven🙏 It is a personal loss for me as our affection & admiration for each other was mutual❤️ pic.twitter.com/zTUjlw9D7y