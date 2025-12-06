scorecardresearch
 
IndiGo फ्लाइट रद्द, सेलेब्स का फूटा गुस्सा, सोनू सूद बोले- स्टाफ﻿ के साथ दयालु﻿ रहें

IndiGo फ्लाइट की देरी से सेलेब्स परेशान नजर आ रहे हैं. सोनू सूद, जय भानुशाली, राहुल वैद्य और अली गोनी जैसे सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

इंडिगो स्टाफ के लिए सोनू सूद का मैसेज (PHOTO: Screengrab)
IndiGo फ्लाइट लेट होने की वजह से आम जनता से लेकर सेलेब्स तक परेशान हैं. हर शख्स सोशल मीडिया पर फ्लाइट को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है. कुछ सेलेब्स फ्लाइट के खिलाफ लिख रहे हैं. कुछ ग्राउंड स्टाफ के सपोर्ट में बात कर रहे हैं. सोनू सूद, जय भानुशाली, राहुल वैद्य और अली गोनी जैसे सितारों ने IndiGo को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

IndiGo से परेशान सेलेब्स 
जय भानुशाली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फ्लाइट को लेकर अपना एक्सपीरियएंस शेयर किया है. वो लिखते हैं कि इतने घंटे यात्रा के बाद मुझे इस गाने के साथ स्वागत मिलने का हक है. धन्यवाद Indigo इस अनचाहे लंबे सफर के लिए. 

अली गोनी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ग्राउंड स्टाफ के साथ गलत व्यवहार न किया जाए, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं है. वो समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

सोनू सूद ने शेयर किया वीडियो
एक्टर सोनू सूद ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि देरी से उड़ान होना निराशाजनक है﻿, लेकिन उन चेहरे﻿ को याद रखें, जो इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. कृपया इंडीगो स्टाफ﻿ के साथ दयालु﻿ और विनम्र﻿ रहें. वो रद्दीकरणों का भी बोझ﻿ उठा रहे हैं. आइए हम उनका समर्थन करें. 

तेलुगु अभिनेता विजया कृष्ण नरेश भी IndiGo को लेकर अपनी परेशानी बताई. उन्होंने X अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 90 के दशक में उड़ान का मजा खत्म हो गया. मैं HYD IndiGo टर्मिनल पर सुबह 8:15 बजे पहुंचा. सभी IndiGo फ्लाइट्स लेट थीं. तब तक खाने का पैक बनवा लिया था ताकि फ्लाइट में खा सकूं. शॉपिंग और वापसी पर देखा कि ग्राउंड क्रू और यात्रियों के बीच पूरा संघर्ष चल रहा था. गंदगी थी.

टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने कहा कि हवाई अड्डे पर आज सबसे अधिक अव्यवस्था है. लोग फंसे हुए हैं. मैंने अभी सबसे महंगा घरेलू फ्लाइट टिकट लिया है और मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगी या नहीं. तो, उम्मीद कर रहे हैं कि सब ठीक होगा. मेरी टीम के 4 लोग तीन अलग-अलग फ्लाइट्स ले रहे हैं एक ही जगह पहुंचने के लिए.  

क्या है मामला?
IndiGo ने स्वीकार किया है कि उसने हाल ही में संशोधित ड्यूटी नियमों के तहत क्रू की जरूरतों का सही अनुमान नहीं लगाया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत आ गई. सुधारात्मक कदम उठाने के बावजूद, एयरलाइन ने चेतावनी दी है कि आने वाले दो से तीन दिनों में और अधिक फ्लाइट रद्द होने की संभावना है.

---- समाप्त ----
