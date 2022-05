पंजाब CM Bhagwant Mann की अंग्रेजी सुनकर हैरान हुए अदनान सामी, उड़ाया मजाक

किसने सोचा था कि कभी अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले भगवंत मान (Bhagwant Mann) पंजाब के सीएम बन जायेंगे. पर अकसर लोग जो नहीं सोचते हैं. वो ही हो जाता है. पंजाब की जनता ने भगवंत मान पर भरोसा दिखाया और सीधा कॉमेडियन से सीएम बना दिया. मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान ने जोर-शोर से राज्य की तरक्की पर काम करना शुरू कर दिया है.

जब भाषण में फिसली पंजाब सीएम की जुबान

हाल ही में भगवंत मान एक कार्यक्रम के दौरान पंजाब के छात्रों के हित में बोलते हुए देखे गये. भाषण के दौरान वो गर्वमेंट टीचर की ट्रेनिंग का जिक्र करते भी दिखे. सीएम भगवंत मान का कहना है कि कुछ दिनों में पंजाब में दिल्ली का फॉर्मूला लागू होगा. बातों ही बातों में उन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का जिक्र भी किया है.

Punjab Teachers to be trained in no less an institution as ‘Hayward’…

