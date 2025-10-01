100 इंफ्लुएंसर्स-अतरंगी ट्विस्ट्स, चैलेंजेस से भरा होगा Game of Glory, कब-कहां देख सकेंगे शो?

फेमस यूट्यूबर अभिषेक मल्हान 'बिग बॉस ओटीटी 2' के बाद से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं. अभिषेक को एक के बाद एक शोज मिल रहे हैं. अब वो देशभर के इंफ्लुएंसर्स के लिए एक धांसू शो लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है 'Game of Glory'. इस शो में क्या खास होगा? आइए जानते हैं...

कितना अलग और खास होगा अभिषेक का शो?

अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान का नया रियलिटी शो 'गेम ऑफ ग्लोरी' कई मायनों में खास और अलग होने वाला है. इस शो को अभिषेक ही होस्ट करेंगे. शो में देशभर के 100 इंफ्लुएंसर्स शामिल होने वाले हैं. इन सभी को अल्टीमेट प्राइज मनी जीतने के लिए मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना होगा.

इंफ्लुएंसर्स को फिजिकल टास्क में खुद को साबित करना होगा. गेम में आगे बढ़ने के लिए अलायंस बनाने होंगे और कई मुश्किल गुत्थियों को सुलझाना होगा. लेकिन जैसे ही कंटेस्टेंट्स को लगेगा कि वो मंजिल के करीब पहुंच गए हैं, तभी अभिषेक उनके सामने नए ट्विस्ट्स और गुगली लेकर आएंगे.

ये शो स्ट्रैटेजिक गेम प्ले, सर्वाइवल और प्रेशर भरी सिचुएशन में जीत हासिल करने पर बेस्ड होगा. ग्लोरीवर्स का चैंपियन बनने के लिए कंटेस्टेंट्स को कई मुश्किल पड़ाव से गुजरना होगा.

कैसे बनेंगे ग्लोरीवर्स के चैंपियन?

शो का प्रोमो वीडियो सामने आ चुका है. प्रोमो में अभिषेक मल्हान कहते दिख रहे हैं- ग्लोरीवर्स में कंटेस्टेंट्स की हसल से लेकर मसल तक, ओरिजिनैलिटी से लेकर क्रिएटिविटी, एनर्जी से लेकर स्ट्रैटिजी...ये सभी चीजें टेस्ट होंगी. कैप्शन में लिखा है- इस गेम का सिर्फ एक ही मकसद है...ग्लोरीवर्स का अल्टीमेट चैंपियन बनना.

कब और कहां देखें शो?

बता दें कि अभिषेक मल्हान का ये यूनिक शो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. इस शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म JioHotstar पर देख सकेंगे.

बता दें कि अभिषेक मल्हान हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस-19 में अपने अपकमिंग शो को प्रमोट करते दिखे थे. अभिषेक ने कंटेस्टेंट्स संग भी खूब मस्ती की थी. फैंस भी उनके नए शो को लेकर एक्साइटेड हैं.

