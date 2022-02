गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं Tom Cruise, पहली मैनेजर का खुलासा, 'मुंह पर फेंकी थी एल्बम'

हॉलीवुड के फेमस एक्टर टॉम क्रूज के गुस्से के बारे में सभी ने कोरोना काल में सुना था. यह तब की बात है जब 2020 में टॉम अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग कर रहे थे. उन्होंने क्रू के लोगों को कोरोना के समय में सावधानी ना बरतने के लिए जबरदस्त झाड़ लगाई थी. टॉम क्रूज का यह ऑडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था. इस ऑडियो में वह जोर-जोर से चिल्लाते सुनाई दिए थे. अब उनकी पहली मैनेजर से उनके टेम्पर (गुस्से) के इश्यू के बारे में बात की है.

टॉम को टीनएज से है गुस्से की दिक्कत

टॉम क्रूज की पहली मैनेजर Eileen Berlin ने अपने एक इंटरव्यू में एक्टर के गुस्से को लेकर बात की है. उन्होंने बताया कि अपने करियर के शुरूआती दिनों में टॉम कैसे नखरे दिखाया करते थे. Eileen Berlin ने यह भी बताया कि एक बार टॉम क्रूज ने गुस्से में उनके मुंह पर एल्बम फेंक दी थी. Eileen ने टॉम क्रूज के साथ तब काम किया था, जब वह 18 साल के थे और उनका एक्टिंग करियर शुरू ही हुआ था. टॉम के करियर में मुश्किलें आने पर Eileen Berlin ने अपने घर में उन्हें पनाह भी दी थी.

The world's most famous Scientologist went ballistic on his Mission Impossible crew for not adhering to COVID protocols.



This rant does reveal Tom Cruise's notorious control-freakery & his infamous messianic complex, but I'm totally with him on this. #TomCruise #wednesdaythought pic.twitter.com/dKo0kmgHq7