The Batman Trailer रिलीज, Robert Pattinson ने उड़ाए फैंस के होश, जबरदस्त अंदाज में आएंगे नजर

हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन की फिल्म 'द बैटमैन' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस फिल्म का इंतजार फैंस को लम्बे समय से है. ऐसे में ट्रेलर ने सभी की बेसब्री और ज्यादा बढ़ा दी है. 'द बैटमैन' का ट्रेलर रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर छा गया है. फैंस इसे लेकर काफी उत्साहित हैं.

बैटमैन का ट्रेलर रिलीज

'द बैटमैन' के ट्रेलर में रॉबर्ट पैटिनसन को खूब पसंद किया जा रहा है. ट्रेलर में रॉबर्ट पैटिनसन की आवाज, उनके डायलॉग और एक्शन अवतार दर्शकों का दिल जीत रहा है. रॉबर्ट पैटिनसन के साथ ट्रेलर वीडियो में Zoe Kravitz को कैटवुमन, Paul Dano को रिडलर और Colin Farrell को द पेंगुइन के रोल में देखा जा सकता है.

एक्शन और बदले से भरा यह ट्रेलर सही में होश उड़ाने वाला है. कुछ यूजर्स का कहना है कि रॉबर्ट के साथ बैटमैन सेक्सी हो गया है. ट्रेलर के आने के बाद डायरेक्टर Matt Reeves की तारीफ भी हो रही है. कई हॉलीवुड सेलेब्स सहित जस्टिस लीग के डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने भी ट्रेलर को जबरदस्त बताया है.

So excited to see this fresh take on the character of Batman! pic.twitter.com/P3zSI8u2yg