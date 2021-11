Squid Game की रिकॉर्ड कमाई, दर्शकों की डिमांड के बाद आएगा दूसरा पार्ट

नेटफ्लिक्स पर प्रसारित शो स्क्विड गेम को लोगों ने बेशुमार प्यार दिया है. रिलीज के बाद से ही स्क्विड गेम ने एक हफ्ते में ही टॉप 10 में अपनी जगह बना ली थी. साथ ही इंडिया में भी इस सीरीज को बहुत लोकप्रियता मिली है और अब इसका दूसरा पार्ट भी बनने जा रहा है.

एपी एंटरटेनमेंट ने हाल ही ट्वीट किया जिसमें निर्माता ह्वांग दांग मंगलवार को एसोसिएटेड प्रेस द्वारा साझा एक वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दर्शकों ने इस शो को बहुत प्यार दिया है और बढ़ती मांग के साथ यह शो नैटफ्लिक्स पर नंबर वन पर है. इसीलिए हम इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आ रहे हैं. लेकिन दूसरे पार्ट के साथ साथ बहुत प्रेशर भी है कहा कि अभी इसमें वक्त है. यानि दर्शकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

क्या है स्क्विड गेम

इस शो में उन लोगों को लालच देकर एक गेम खेलने कि लिए उकसाया जाता है जो हालातों की वजह से अपनी निजी जिन्दगी में पैसों की कमी के कारण परेशान हैं. कर्ज में डूब रहे हैं, 456 लोग गोपनियता से गेम खेलने का ऑफर दिया जाता, इतने पैसों के ईनाम को देख सभी गेम खेलने आ तो जाते है लेकिन वहां मौत का खेल देखकर आधे लोग गेम से पीछे हट तो जाते हैं लेकिन फिर वापस अपनी जिन्दगी के बुरे हालात देखकर वापस मौत का गेम खेलते है. सीरीज में कई ट्विस्ट देखाए गए हैं. हालाकिं गेम जीतने वाले ली जंग जेई को आखिर में 45.6 मिलियन राशि का इनाम मिलता है. लेकिन जीत का ईनाम बाकि सब की मौत से होकर गुजरता है. सीरीज में कई तरह के ट्विस्ट दिखाए गए हैं.

Katrina Kaif का Mohammad Kaif से क्या है कनेक्शन? Ex क्रिकेटर ने बताया था सरनेम का सीक्रेट

एक्टर की बदली किसमत

स्क्विड गेम में एक्टर ली जंग जेई ने सेंग गिहुन की भूमिका निभाई है. खिलाड़ी 456 का कहना है कि इस शो ने उन्हें अमेरिका में भी पहचान दिलाई है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे फैंस मुझे देखकर पहचानते और हैलो करते हैं. सीजन 2 को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन सीजन वन के ली जंग जेई अगले सीजन में अहम भूमिका निभाएंगे. ह्वांग दांग ने वीडियो में कहा की सीजन 2 के बारे अभी सब कुछ बताना ठीक नहीं लेकिन ली जंग जेई इस दुनिया के लिए कुछ करने वापस जरूर आएंगे.

इंडियन एक्टर ने भी निभाई खास भूमिका

ह्वांग दांग-ह्यूक द्वारा लिखित और निर्देशित इस सीरीज में 32 साल के भारतीय अभिनेता अनुपम त्रिपाठी ने भी खास भूमिका निभाई है. अनुपम इस सीरीज में एक पाकिस्तानी प्रवासी कामगार जावेद अली की भूमिका निभाते हैं जिसको सबने खूब पसंद किया है.