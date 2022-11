50 साल की डॉक्टर को डेट कर रहा 24 साल का सिंगर, फैंस को लगा शॉक

आज के समय में किसी के लिए भी अपने से बड़ी उम्र के शख्स को डेट करना आम बात हो गई है. बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के कई सेलेब्स अपने से छोटी और बड़ी उम्र के लोगों को डेट कर रहे हैं. ऐसे में अब हॉलीवुड सिंगर शॉन मेंडिस का नाम उनकी 50 साल की Chiropractor के साथ जुड़ गया है. इस खबर के सामने आने के बाद से फैंस को बड़ा झटका लगा है.

सिंगर कर रहे 50 साल की डॉक्टर को डेट?

50 साल की डॉक्टर जॉसलीन मिरांडा और 24 साल के शॉन मेंडिस को पिछले कुछ महीनों में कई बार साथ समय बिताते देखा गया है. कुछ दिन पहले भी दोनों लॉस एंजेलिस के साउथ बेवर्ली हिल्स में लंच करते दिखाई दिए थे. इसके बाद उन्हें वेस्ट हॉलीवुड के मार्केट में भी देखा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे. इस दिन के दोनों के फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

खबरों के वायरल होने के बाद फैंस को बड़ा झटका लगा था. वहीं कई ने इसे मानने से मना कर दिया. यूजर्स ने कहा कि दोनों डेट नहीं कर रहे हैं. डॉक्टर मिरांडा काफी समय से शॉन के साथ हैं. ऐसे में दोनों की अच्छी दोस्ती है. डॉक्टर मिरांडा ने खुद भी इन खबरों पर लगाम लगा दी है. उन्होंने अपने असली बॉयफ्रेंड के साथ फोटो शेयर किया है. इससे साफ हो गया है कि डॉक्टर जॉसलीन मिरांडा और शॉन मेंडिस रिश्ते में नहीं हैं. हालांकि सिंगर ने इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

they're not dating, she's his doctor and they have known each other for years, besides she has a boyfriend — clau angels fly (@lwtfearl) November 24, 2022

No she's his doctor and are just close. She's Justin Bieber's doctor too, who also has a close relationship with her. She also has a boyfriend lol. — Meghan ♰ (@holy_kidrauhl) November 24, 2022

that’s his doctor and she literally has a boyfriend. this is from her insta story pic.twitter.com/VHuOuODDO1 — Jessica (@piecesofwonderr) November 24, 2022

Okay, but that woman is Shawn's doctor Jocelyn Miranda, she has been working for him for many years now, she was asked if they were dating before, and she replied she was his mom's age... so, it's just a rumour. — Bio Leta (@ffiolett) November 23, 2022

She literally posted her bf on her insta story today 💀 they’re not dating — Mariah🕊 (@Mariah_763) November 24, 2022

कौन हैं डॉक्टर मिरांडा?

डॉक्टर जॉसलीन मिरांडा की वेबसाइट के मुताबिक, बॉडी बायोमैकेनिक्स और बायोडायनामिक्स और सॉफ्ट टिश्यू स्पेशलिस्ट हैं. उन्हें 20 सालों का एक्सपीरिएंस है. उन्होंने शॉन मेंडिस के अलावा जस्टिन बीबर, केंडल जेनर, जस्टिन टिंबरलेक, द चेनस्मोकर्स और हेली बीबर के साथ काम किया था. डॉक्टर मिरांडा ने सिंगर शॉन के साथ 2018 और 2019 के उनके टूर में भी काम किया था.

शॉन मेंडिस ने इससे पहले सिंगर कैमिला कैबेलो को डेट किया था. दोनों का रिश्ता दो साल तक चला और फिर वो अलग हो गए थे. नवंबर 2021 में कपल ने जॉइन्ट स्टेटमेंट शेयर कर अलग होने का ऐलान किया था. उनका कहना था कि दोनों ने अपना रिश्ता बेस्ट फ्रेंड्स के तौर पर शुरू किया था और आगे भी वो दोस्त रहेंगे.