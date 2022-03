बीच सड़क पर छोड़नी पड़ी कार, पैदल ही यूक्रेन से पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचा एक्टर

गोलीबारी, बम के धमाकों के बीच यूक्रेन में लगातार आग की लपटें उठती दिख रही है. रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह अस्त-व्यस्त पड़ा है.लोग घर छोड़कर बॉर्डर पर शरण लेने को मजबूर हैं. जंग के इस मैदान में हॉलीवुड एक्टर Sean Penn ने भी बड़ा जोख‍िम उठाते हुए यूक्रेन में रहकर डॉक्यूमेंट्री बनाने का बीड़ा उठाया था. 61 वर्षीय Sean यूक्रेन की राजधावी कीव में रूस के आक्रमण पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे.

Sean की बहादुरी दुन‍ियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है. अपना काम पूरा कर अब Sean भी उन शरणार्थ‍ियों में शाम‍िल हो गए हैं जो पनाह लेने पोलैंड की तरफ पैदल ही निकल पड़े हैं.

उन्होंने ट्व‍िटर पर अपनी एक फोटो शेयर कर लिखा- 'मैं और मेरे दो कलीग्स, अपनी कार को सड़क किनारे छोड़कर, मीलों पैदल चलकर पोल‍िस बॉर्डर तक पहुंचे. इस तस्वीर में नजर आ रही सभी कार्स में मह‍िलाएं और बच्चे भरे हैं, ज्यादातर लोगों के पास सामान के नाम पर कुछ भी नहीं है, बस यही एक कार है जिसपर उनका हक है.'

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH