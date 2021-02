ऑस्कर विजेता क्रिस्टोफर प्लमर का निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

ऑस्कर विजेता अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर का शुक्रवार को 91 साल की उम्र में निधन हो गया. एक्टर के मैनेजर लो पिट ने इस दुखद खबर की पुष्टि की. इस महान अभिनेता के अलविदा कहने से पूरे फिल्मी जगत में शोक की लहर है और हर कोई सिर्फ उनके बेहतरीन काम को याद कर भावुक हो रहा है. 50 साल से ज्यादा लंबा फिल्मी सफर तय करने वाले क्रिस्टोरफर प्लमर ने कई यादगार फिल्मों में काम किया है.

क्रिस्टोफर प्लमर का निधन

एक ऑस्कर अवॉर्ड, दो टोनी अवॉर्ड और दो एमी अवॉर्ड से सम्मानित किए जा चुके क्रिस्टोफर प्लमर को उनकी फिल्म द साउंड ऑफ म्यूजिक के लिए काफी तारीफ मिली थी. फिल्मी दुनिया में बेस्ट म्यूजिकल फिल्म मानी जाने वाली इस फिल्म में क्रिस्टोफर ने Captain von Trapp का किरदार निभाया था. इसके अलावा साल 2012 में फिल्म Beginners के लिए एक्टर को 82 साल की उम्र में सपोर्टिंग एक्टर में ऑस्कर अवॉर्ड मिला था. उस फिल्म में क्रिस्टोफर ने एक ऐसे गे शख्स का किरदार निभाया था जिसे खुद कई सालों बाद ये सच्चाई पता चलती है. उस समय वे अकेडमी अवॉर्ड हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज अभिनेता बने थे.

बेहतरीन फिल्मों में किया काम

इसके अलावा क्रिस्टोफर प्लमर ने The Insider, A Beautiful Mind और The Last Station जैसी फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया. इस कमाल के अभिनेता के लिए एक बात ये भी कही जाती है कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर में हमेशा साइड रोल करना ही ज्यादा पसंद किया. कहने को उन्होंने कई हिट फिल्में दीं, अवॉर्ड भी मिले, लेकिन बतौर लीड हीरो काम करने की उनकी चाह कम ही रही. लेकिन फिर भी क्रिस्टोफर ने अपने लिए एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो कम ही कलाकार कर पाते हैं.

शेक्सपियर के किरदारों को किया जीवित

वैसे क्रिस्टोफर को एक और काम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने अपने शानदार करियर में लेखक शेक्सपियर के भी कई किरदारों को बड़े पर्दे पर जीवित कर दिया था. जिस अंदाज में वे उन किरदारों को निभाते थे, उस वजह से उन्होंने सभी के दिल में एक अलग जगह बनाई. अब जब वे इस दुनिया में नहीं हैं तो हर कोई उस कमी को हमेशा महसूस करने वाला है क्योंकि ऐसे नुकसान की कभी भरपाई नहीं होती.