94वें एकेडमी अवॉर्ड/ऑस्कर्स (94th Academy Award/Oscar) ने अपने विनर्स की अनाउंसमेंट कर दी है. कैलिफोर्न‍िया स्थ‍ित लॉस एंजेल‍िस के डॉल्बी थ‍िएटर में ऑस्कर्स का आयोजन किया गया था. CODA, Dune, The Power of the Dog, King Richard समेत अलग-अलग कैटेगरी में नॉम‍िनेट फ‍िल्मों और कलाकारों का जलवा रहा. इस साल CODA को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड, Jane Campion को बेस्ट डायरेक्टर (The Power of the Dog), Jessica Chastain को बेस्ट एक्ट्रेस और Will Smith ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम किया है.

कौन हैं किंग रिचर्ड?

विल स्मिथ को King Richard फ‍िल्म के लिए ऑस्कर से नवाजा गया है. Reinaldo Marcus Green के निर्देशन में बनीं फिल्म किंग रिचर्ड में विल स्म‍िथ ने महान टेन‍िस प्लेयर्स वीनस व‍िल‍ियम्स और सेरेना व‍िल‍ियम्स (Venus Williams-Serena Williams) के प‍िता रिचर्ड विल‍ियम्स (Richard Williams) की भूम‍िका न‍िभाई है. आइए जानें किंग रिचर्ड में विल ने ऐसा क्या कमाल किया है और क्या है इसकी कहानी.

पर‍िवार और बेट‍ियों के लिए कुछ भी करेंगे रिचर्ड

टेन‍िस की दुन‍िया के दो महान मह‍िला ख‍िलाड़‍ियों वीनस व‍िल‍ियम्स और सेरेना व‍िल‍ियम्स, बस नाम ही काफी है उन्हें जानने के लिए. लेक‍िन दुन‍िया में अपने नाम का परचम लहराने वाली ये दो बहनें, इस मुकाम तक कैसे पहुंचीं इसके पीछे उनके प‍िता रिचर्ड व‍िल‍ियम्स का बहुत बड़ा योगदान है. किंग रिचर्ड फ‍िल्म ना सेरेना पर है और ना ही वीनस पर. यह है उनके प‍िता रिचर्ड पर, जिन्होंने अपनी दोनों प्रत‍िभाशाली बेट‍ियों के लिए शुरू से ही एक विजन रखा था जिसे वे हर कीमत पर पूरा करना चाहते थे.

बेट‍ियों के सपने को रिचर्ड ने खुद जिया

दो कमरों का मकान, पांच बेट‍ियां और स‍िक्योर‍िटी गार्ड की जॉब...रिचर्ड को ऐसी पर‍िस्थ‍ित‍ि में अपनी दोनों बेट‍ियों वीनस और सेरेना को प्रोफेशनल टेन‍िस प्लेयर बनाना था, पर कैसे. काफी कोश‍िशों के बाद उन्हें कोच, रहने के लिए अच्छी जगह और टूर्नामेंट्स में इनामी राश‍ि जीतने का मौका मिलता है. लेक‍िन दुव‍िधा ये है क‍ि ये कोच या तो सेरेना को या फ‍िर वीनस को ट्रेन‍िंग देंगे. रिचर्ड वीनस को कोच‍िंग देने का फैसला करते हैं और सेरेना को उसकी मां ब्रैंडी (Aunjanue Ellis) ट्रेन करती हैं. ट्रेन‍िंग शुरू होती है फिर टूर्नामेंट्स आते हैं. पर रिचर्ड के पास अपनी बेट‍ियों के लिए कुछ और बेहद खास प्लान है. वे वीनस को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने नहीं देते हैं. वे सही वक्त का इंतजार करते हैं और फिर एक दिन वीनस ही नहीं सेरेना भी अंतराष्ट्रीय टेन‍िस कोर्ट में अपने पिता रिचर्ड के कामयाब प्लान को साब‍ित करती नजर आती हैं.

फिल्म में देखा जा सकता है क‍ि रिचर्ड व‍िल‍ियम्स ने कई बार, वीनस को कई टूर्नामेंट्स में भाग लेने नहीं दिया है. वे अपने फैसले पर अड‍िग रहते हैं. उन्होंने सेरेना के लिए कोच नहीं लिया, पर वे यह जानते हैं क‍ि उनकी बेटी सेरेना ब‍िना कोच के अंतराष्ट्रीय टेन‍िस कोर्ट में एक दिन 'one of the world's greatest tennis player' बनेंगी. रिचर्ड का यही भरोसा, मेहनत, संघर्ष और जज्बा था जिसने आज हमारे सामने दो दिग्गज ख‍िलाड़‍ियों वीनस और सेरेना व‍िल‍ियम्स को सामने रखा है.

क‍िंग रिचर्ड में व‍िल स्म‍िथ ने रिचर्ड के कैरेक्टर में जान फूंक दी है. गुस्सा, जिद, प्यार, खुशी, गर्व रिचर्ड के ये सारे इमोशंस को विल ने अपने अंदर इस कदर समाया है क‍ि एक पल को पर्दे पर वे असली रिचर्ड व‍िल‍ियम्स लगने लगते हैं. उनके इसी उम्दा अभ‍िनय ने व‍िल को ऑस्कर के पार पहुंचाया है. अगर आपने क‍िंग र‍िचर्ड देखी है तो इतना जरूर कहेंगे, क‍ि व‍िल स्म‍िथ ऑस्कर के हकदार थे.