12वीं बार पिता बना एक्टर, पार्टनर ने दिया बेटी को जन्म, सोशल मीडिया बने मजेदार मीम्स

हॉलीवुड एक्टर निक कैनन एक बार फिर पिता बन गए हैं. साल 2022 में पैदा होने वाला ये उनका पांचवा बच्चा है. इसी के साथ एक्टर निक कैनन की बारहा बच्चों के पिता हो गए हैं. मॉडल अलीसा स्कॉट (Alyssa Scott) के साथ ये उनका दूसरा बच्चा है. अलीसा ने अपनी और निक की बेटी को 14 दिसंबर को जन्म दिया था. दोनों ने बच्ची का नाम हेलो मैरी रखा है. एक्टर को 12 बच्चों का पिता होने पर ट्रोल किया जा रहा है.

निक कैनन बने 12वें बच्चे के पिता

मॉडल अलीसा स्कॉट ने बेटी के जन्म का ऐलान गुरुवार 29 दिसंबर को किया था. एक इमोशनल वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'दिसंबर 14, 2022. हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई. मेरी हर सांस में Zen है. मुझे पता है कि उसकी आत्मा उस कमरे में उस सुबह हमारे साथ थी. मुझे पता है कि वो हमें ऊपर से देख रहा है. वो मुझे रोज इस बात का साइन देता है.

मैं उसकी यादों को हमेशा संभालकर रखूंगी. मैं याद रखूंगी निक की आवाज जब उसने कहा था 'लड़की हुई है' और फिर उसके चेहरे पर सबकुछ एक झलक में मैंने देखा. मैं याद रखूंगी अपनी पहली सांस लेकर उसका रोना और उसकी धड़कन को महसूस करना. मेरी प्यारी बेटी, मुझे मेरा सरप्राइज मिल गया. हम तुमसे प्यार करते हैं हेलो मैरी कैनन.'

नवंबर के महीने में अलीसा स्कॉट और निक कैनन ने मटर्निटी फोटोशूट करवाया था. दोनों को साथ में बाथटब में बैठे पोज करते हुए देखा गया था. बेटी हेलो से पहले निक कैनन और अलीसा स्कॉट जून 2021 में अपने पहले बच्चे, बेटे Zen का स्वागत किया था. 5 दिसंबर 2021 को Zen का निधन कैंसर की वजह से हो गया था. अलीसा स्कॉट के पास जीला नाम की एक बेटी और है. 4 साल की जीला, स्कॉट को उनके पिछले रिश्ते से हुई थी.

निक का उड़ा मजाक

निक कैनन के 12वीं बार पिता बनने की बात जबसे सामने आई है तब से उनका काफी मजाक सोशल मीडिया पर बन रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स तमाम वीडियो और मीम एक्टर को लेकर शेयर कर रहे हैं.

His daughters expression is SENDING me 😂 she’s like “you’re telling me THIS man is my father?” #NickCannon pic.twitter.com/8piLlHP42m — Heather🌙✨ (@hgunnz23) December 24, 2022

Nick Cannon's children introducing themselves in 2047 https://t.co/TwkWquDgFC pic.twitter.com/oeMF9bRsfh — Dennis Malembeka (@MalembekaDennis) December 29, 2022

Nick Cannon when he gotta go pick up his kids 😂 pic.twitter.com/cVzu8Rc78S — 🦋….Poochie….🦋 (@agape_s0ul) December 26, 2022

nick cannon when he sees literally any woman pic.twitter.com/U5clX5yUAY — stfu (@wishuwelI) December 29, 2022

Nick Cannon leaving Family #7 halfway through dinner to try and catch up with Family #11 pic.twitter.com/sFKzxCKZKh — Jobu Tupaki (@_chiseche_) December 26, 2022

Nick Cannon’s baby time line is like a March Madness Baby Bracket…



This is INSANE! pic.twitter.com/X2l9PHleFI — Jessimae Peluso (@JessimaePeluso) December 24, 2022

निक कैनन पर वायरल हुए मीम

सिंगर से मॉडल तक हैं निक के बच्चों की मां

निक कैनन की बात करें तो उन्होंने सिंगर Mariah Carey से साल 2008 में शादी की थी. दोनों को जुड़वां बच्चे हुए, जिनका नाम मुनरो और मोरोक्कन कैनन है. इनका तलाक 2016 में हो गया. इसके बाद पार्टनर मॉडल ब्रिटनी बेल के साथ निक के तीन बच्चे हैं- 5 साल का बेटा गोल्डन सागोन, 2 साल की बेटी पावरफुल क्वीन और 3 महीने का बेटा राइज मसीहा कैनन.

डीजे Abby De La Rosa संग निक कैनन के तीन बच्चे हैं- जुड़वां बच्चे Zion Mixolydian Cannon और Zillion Heir Cannon और एक बेटी Beautiful Zeppelin Cannon, जिसका जन्म 11 नवंबर 2022 को हुआ था. मॉडल Bre Tiesi और LaNisha Cole के साथ भी निक कैनन के बच्चे हैं. 6 महीने का बेटा लेजेंडरी लव कैनन और तीन महीने की बेटी Onyx Ice Cole Cannon.