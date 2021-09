Britney Spears Conservatorship Case: जज ने ब्रिटनी के पिता जेमी स्पीयर्स को कंजरवेटरशिप से किया सस्पेंड

हॉलीवुड सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स के कंजरवेटरशिप मामले में बड़ा मोड़ आया है. लॉस एंजलिस की जज ब्रेंडा पेनी ने ब्रिटनी के पिता जेमी स्पीयर्स को सिंगर की कंजरवेटरशिप से सस्पेंड कर दिया है. जेमी पिछले 13 सालों से ब्रिटनी के 60 मिलियन डॉलर की संपत्ति को संभाल रहे थे, जो वह आगे नहीं करेंगे.

जज ने सुनाया अपना फैसला

बुधवार को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान लॉस एंजलिस की सुपीरियर कोर्ट जज ब्रेंडा पेनी ने कहा, 'हाल की स्थिति सही नहीं है. इससे टॉक्सिक पर्यावरण की बू आ रही है जिसे देखते हुए जेमी स्पीयर्स का सस्पेंशन आज से किया जाता है.' पेनी ने कहा कि जेमी की जगह टेम्पररी तौर पर John Zabel लेंगे, जो कि एक अकाउंटेंट हैं.

