चेहरा खराब होने के बाद कैसा है Justin Bieber का हाल? बोले- ये तूफान भी गुजर जाएगा

पॉपुलर सिंगर जस्टिन बीबर ने जबसे अपनी रेयर बीमारी का खुलासा किया है, फैंस परेशान हो गए हैं. वे सिंगर के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. फैंस की इसी चिंता को देखते हुए जस्टिन बीबर ने अपना हेल्थ अपडेट दिया है.

जस्टिन बीबर ने पोस्ट में क्या लिखा?

जस्टिन बीबर ने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने बताया कैसे इन गंभीर हालातों में वे खुद को मजबूत बनाए हुए हैं. सिंगर ने लिखा- मैं कैसा फील कर रहा हूं उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहता था. हर दिन बेहतर हो गया है. इन सभी असुविधाओं (दर्द) के बीच मैंने उसमें कंफर्ट ढूंढ़ लिया है जिसने (भगवान) मुझे बनाया और जो मुझे जानता है. मुझे याद दिलाया गया कि वो मुझे पूरी तरह से जानता है. वो मेरे सबसे डार्क हिस्से को जानता है, जिसे मैंने सभी से छुपाकर रखा. वो लगातार अपनी प्यार भरी बाहों में मेरा स्वागत करता है.

जस्टिन को हुई ये बीमारी

''जो खौफनाक तूफान मैं झेल रहा हूं इसके बीच इस दृष्टिकोण ने मुझे शांति दी है. मुझे पता है ये तूफान भी गुजर जाएगा. लेकिन इसके बीच जीसस मेरे साथ है.'' जस्टिन बीबर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया था कि वे रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर (ramsay hunt syndrome) से जूझ रहे हैं. जिसके चलते उनका आधा चेहरा पैरालिसिस हो गया है. उनकी हालत इतनी खराब है कि वो अपनी आंख तक नहीं झपका पा रहे, ना ही हंस पा रहे हैं.

जस्टिन बीबर ने अपने वीडियो में फैंस से वादा किया था कि वो बहुत जल्द पूरी तरह से ठीक होने के बाद वापसी करेंगे. एक वायरस की वजह से जस्टिन बीबर जो परेशानी झेल रहे हैं वो सचमुच खौफनाक है. जस्टिन बीबर का ये वीडियो सामने आने के बाद उन्हें दुनियाभर के फैंस का सपोर्ट मिला है. सभी ने उनकी मेडिकल हेल्थ पर चिंता जताई है. उम्मीद है जस्टिन बहुत जल्द ठीक होकर धमाकेदार वापसी करेंगे.

Get well soon जस्टिन बीबर.