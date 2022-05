Johnny Depp का प्राइवेट पार्ट देखा था? बॉडीगार्ड का जवाब सुनकर कोर्टरूम में हुआ ये

हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप (Johnny Depp) और एंबर हर्ड (Amber Heard) के बीच का झगड़ा दिनों-दिन एक नया रुख लेता जा रहा है. बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि दोनों के रिश्तों को लेकर रोज नये खुलासे हो रहे हैं. एक्टर ने अपनी एक्स-वाइफ एंबर पर मानहानि का केस दर्ज कराया है. केस की सुनवाई वर्जीनिया के कोर्ट में चल रही है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट में लगे ठहाके

कोर्ट में जॉनी डेप और एंबर हर्ड मामले में सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था. तभी एंबर के वकील ने डेप के बॉडीगार्ड रहे मैल्कम कॉनोली से एक अजीब सवाल पूछ डाला, जिस पर हंसी आना बेहद लाजमी है. वकील ने बॉडीगार्ड से पूछा कि क्या उन्होंने जॉनी का प्राइवेट पार्ट देखा था. इस सवाल के जवाब में मैल्कम ने कहा, 'अगर मैंने मिस्टर डेप का प्राइवेट पार्ट देखा होता तो मुझे याद होता.' बॉडीगार्ड का जवाब सुनते ही कोर्ट में मौजूद लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं. मतलब जैसा सवाल वैसा ही जवाब.

जब Salman Khan को Kiss कर रही थीं Shehnaaz Gill, बगल में खड़े बॉडीगार्ड शेरा का रिएक्शन देखा क्या? यूजर्स ने लिए मजे

सबूत के तौर पर ये वीडियो देखें-

Courtroom Moment: The courtroom laughed at the response of #JohnnyDepp's bodyguard when asked about Depp allegedly urinating in his foyer at his Australia home and his penis. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/QXTIFX4s3f