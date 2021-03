के-ड्रामा एक्टर पर लगा बाथरूम में अपना अश्लील वीडियो बनाने का आरोप

कोरियन ड्रामा शोज के एक्टर किम जी शू उर्फ जी शू पर हिंसा, बुलिंग, शोषण और स्कूल के बाथरूम में अपना अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया है. टीवी सीरीज River Where The Moon Rises में काम करने के लिए जाने जाने वाले जी शू, इन दिनों बड़े विवादों में घिरे हुए हैं.

जी शू पर लगाए भारी आरोप

खबर है कि जी शू के साथ साल 2006 से 2008 तक Seorabeol Middle School में पढ़ने वाले एक साथी ने दावा किया है कि एक्टर एक बुली और सेक्सुअल प्रिडेटर थे. जी शू के बारे में बात करते हुए शख्स ने कहा, ''किम जी शू अपनी उम्र के बच्चों से कद में बड़ा था. 2007 में मिडल स्कूल के सेकंड ईयर की शुरुआत में वो एक मुजरिम की तरह घूमता और हर तरह के बुरा काम करता था.''

शख्स ने बताया कि उस समय किम जी शू के साथ और भी अन्य लोग हुआ करते थे. उन्होंने कहा, ''किम जी शू और उसके साथियों से लड़ाई करना किसी के बस की बात नहीं थी. अगर उस ग्रुप के किसी का कुछ भी पसंद नहीं आता था तो पूरा ग्रुप उस शख्स के पास जाकर उसे मारने लगता था. वह बहुत बुरी तरह उस उस शख्स को रौंद दिया करते थे.''

शख्स के मुताबिक, 27 साल के किम जी शू अपने क्लास के बच्चों से अपने पर्सनल खर्चे जैसे सिगरेट, लंच करवाया करते थे और कोई अगर उसके खिलाफ बोलता था तो उसे बक्शा नहीं जाता था. शख्स ने आगे कहा, ''मुझे इसके बदले में कोई नुकसान भरपाई या माफी नहीं चाहिए. जो होना था हो चुका है और मैं किसी ऐसी चीज के लिए माफी नहीं चाहता जिसे बदला ना जा सके.''

''मुझे नहीं लगता कि मामले में माफी सच्ची होगी. मैं बस यही चाहता हूं कि किम जी शू, तुम एक्टिंग करना चाहते हो तो करो लेकिन अपने नाम के आगे हमेशा 'स्कूल में हिंसा करने वाला' लगाकर रखना. मेरी तरह अनगिनत लोग हैं, जो तुम्हारे किये को नहीं भूला सकेंगे.'' इस शख्स के पोस्ट के वायरल होने के बाद जी शू के दो और स्कूल के साथियों ने सामने आकर अपने साथ हुई चीजों के बारे में बात की है.

जी शू की एजेंसी Keyeast Entertainment ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले की जांच कर रहे हैं. कंपनी ने बयान में लिखा, ''जैसा ही आप समझ सकते हैं इन बातों को हुए काफी समय हो चुका है, ऐसे में हम चाहेंगे कि मामले की जांच और सच सामने लाने के लिए हमें समय दिया जाए.''

एक्टर की कंपनी ने शुरू की जांच

बयान में आगे कहा गया है, ''हम अपने ई-मेल (rpt@keyeast.co.kr) के जरिये रिपोर्ट्स और जानकारी को इकट्ठा करेंगे और किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. अगर पोस्ट करने वाले और अन्य लोग सामने आकर बात करना चाहते हैं तो हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं. सच को सामने लाने के लिए हमारी एजेंसी और एक्टर पूरा सहयोग करेंगे. हम लोगों को हुई परेशानी के लिए माफी चाहते हैं. हम आपसे साथ ही यह दरख्वास्त भी करेंगे कि जो बातें कन्फर्म नहीं हुई हैं, उनपर प्रतिक्रिया देने से बचें.''

जी शू ने मांगी मांफी

कंपनी के अलावा जी शू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर माफी मांगी है. Soompi वेबसाइट के मुताबिक, उन्होंने लिखा, ''जिन लोगों को मेरी वजह से तकलीफ पहुंची मैं उनसे माफी चाहता हूं. मैंने अतीत में जो भी बुरा काम किए हैं, उनके लिए मैं कोई बहाना पेश नहीं कर सकता. वो ऐसी चीजें हैं, जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता.''

जी शू ने आगे लिखा, ''मैं अपने एक्टिंग करियर को शुरू करते हुए देख रहा हूं कि लोगों को मेरे अतीत के बारे में जानने में दिलचस्पी है और मुझे लगता है इसी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं. हालांकि मेरे अंदर हमेशा से एक हिस्सा था, जो मेरे अतीत के लिए खुद को कसूरवार मानता था. मेरे अंदर पछतावे की भावना मेरे सबकुछ ठीक करने के मौके के लम्बे समय बाद आई और इसके बारे में सोचकर मैं हमेशा परेशान होता हूं. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काले अतीत ने मुझे शापित कर दिया है.''

जी शू ने आगे पछतावा जताते हुए लिखा, ''मैं दिल से उन लोगों से माफी चाहता हूं जिन्होंने मेरी वजह से लम्बे समय तक दुख झेला है. मैं आने अतीत का पश्चाताप करने की कोशिश करूंगा, जिसे अब मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं मिटा पाऊंगा.मैं इस बात से बेहद दुखी हूं कि मेरी वजह से मेरे शो River Where the Moon Rises के नेटवर्क, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और स्टाफ को नुकसान उठाना पड़ा. मैं घुटनों पर बैठकर उन सभी से मांफी मांगता हूं, जिनका मैंने दिल दुखाया है.''

बता दें कि जी शू ने River Where the Moon Rises के अलावा Amanza, When I Was The Prettiest, Bad Guys 2 और Fantastic जैसे शोज संग अन्य में काम किया हुआ है.