प्रियंका चोपड़ा ने शुरू की हॉलीवुड वेब सीरीज सिटाडेल की शूटिंग, इस एक्टर संग आएंगी नजर

प्रियंका चोपड़ा का शिड्यूल काफी बिजी चल रहा है. इस साल प्रियंका अपने सभी फिल्मी प्रोजेक्ट्स को खत्म करने में लगी हुई हैं. कुछ समय पहले उन्होंने अपनी फिल्म टेक्स्ट फॉर यू और द मेट्रिक्स 4 की शूटिंग पूरी की थी और अब उन्होंने वेब सीरीज सिटाडेल की शूटिंग शुरू कर दी है.

सीरीज के सेट्स पर हुआ प्रियंका का स्वागत

हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड मैडन स्टारर इस स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज में प्रियंका चोपड़ा अहम रोल निभा रही हैं. अमेजन प्राइम वीडियोज की इस वेब सीरीज को अवेंजर्स के रूसो ब्रदर्स बना रहे हैं. इस सीरीज की शूटिंग के पहले दिन सिटाडेल की टीम ने प्रियंका चोपड़ा का स्वागत फूलों के साथ किया. इसकी फोटो शेयर करते हुए प्रियंका ने सभी का शुक्रिया अदा किया है.

Day 1 on #Citadel thank you team for a sweet welcome! Let’s goooooo! pic.twitter.com/t5DhxOSCT6