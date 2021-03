हॉलीवुड एक्ट्रेस जेसिका वॉल्टर का निधन, सेलेब्स ने जताया दुख

हॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस और अरेस्टेड डेवलपमेंट शो की स्टार जेसिका वॉल्टर का निधन हो गया है. जेसिका का निधन उनके न्यूयॉर्क स्थित घर पर हुआ. उनकी उम्र 80 साल थी. उनकी बेटी ब्रूक बाउमैन ने भारी मन से मां के गुजरने की खबर की पुष्टि की है. ब्रूक ने अपने बयान में कहा, ''मैं भारी मन से इस बात की पुष्टि करती हूं कि मेरी प्यारी मां जेसिका अब इस दुनिया में नहीं रही हैं.''

उन्होंने आगे कहा, ''लगभग छह दशकों से काम कर रही एक्ट्रेस, उनकी सबसे बेहतरीन खुशी थी लोगों को कहानियां सुनाकर खुशी देना, ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन दोनों में. जहां उनके द्वारा किया काम उन्हें जिंदा रखेगा वहीं कई लोग उन्हें उनकी बुद्धि, क्लास और जीने के आनंद के लिए याद करेंगे.''

हॉलीवुड सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

अरेस्टेड डेवलपमेंट शो के स्टार्स जेसन बेटमैन, पोर्शिया दी रोसी और टोनी हेल संग अन्य ने जेसिका वॉल्टर के निधन पर शोक जताया है. जेसन बेटमैन ने ट्वीट लिखा, ''भगवान आपको शांति दे जेसिका वॉल्टर. क्या कमाल का करियर था उनका, बेहतरीन परफॉरमेंस से भरा हुआ. मैं उन्हें हमेशा हमारे साथ बिताए समय के लिए याद करूंगा, कैसे उन्होंने लूसील ब्लूथ को जिंदगी दी थी. वह अपने जैसी इकलौती थीं. मेरा सारा प्यार उनको समर्पित.''

R. I. P. Jessica Walter. What an incredible career, filled with amazing performances. I will forever remember my time with her, watching her bring Lucille Bluth to life. She was one of a kind. All my love and thoughts to her family. — Jason Bateman (@batemanjason) March 25, 2021

वहीं पोर्शिया ने लिखा, ''जिस...गैंगी...मेरी दोस्त...मेरी टीवी की मां...मैं आपको सराहती हूं.'' टोनी हेल ने ट्वीट किया, ''वह एक फोर्स की तरह थीं. उनका टैलेंट और टाइमिंग कोई मैच नहीं कर सकता. अलविदा मामा ब्लूथ.''

Jessica Walter was a deeply talented person

We first met on a pilot in ‘96 and I was instantly blown away

I’m fortunate to have had a front row seat to her brilliance for 25 years

My thoughts are with her daughter Brooke and grandson Micah today

Farewell Jessica, you’ll be missed — Will Arnett™ (@arnettwill) March 25, 2021

My absolute favourite, Rest in Peace to a true icon ❤️ pic.twitter.com/8Hj71Z5eDm — Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) March 25, 2021

Jessica Walter appeared in The Return of Wonder Woman in 1977. Though we battled each other on-screen, in real life she was one of kindest, warmest, funniest women I’ve ever met. Jessica, I will always remember your sage advice on and off the set fondly. We will all miss you. pic.twitter.com/Uxdaw6v1Ft — Lynda Carter (@RealLyndaCarter) March 26, 2021

OH NO ...We worked together for years on ARRESTED DEVELOPMENT ..It was an honor to watch her comedy explode from the very first row . https://t.co/edVRAPsKRk — Henry Winkler (@hwinkler4real) March 25, 2021

She was a force, and her talent and timing were unmatched. Rest In Peace Mama Bluth. pic.twitter.com/wJeOeJleR3 — Tony Hale (@MrTonyHale) March 25, 2021

I just heard the shitty news about Jessica Walter an absolutely brilliant actress and amazing talent. I consider myself privileged and very lucky to have been able to work with her. Lucille Bluth is one of TV's greatest characters — david cross✍ (@davidcrosss) March 25, 2021

Her voice was unmistakable. Her talent was undeniable.



Thank you for sharing your gifts with us Jessica Walter. Rest in peace, legend. pic.twitter.com/cleCoiXCCL — Netflix (@netflix) March 25, 2021

अरेस्टेड डेवलपमेंट टीवी शो की कहानी

बता दें कि अरेस्टेड डेवलपमेंट टीवी शो एक कैलिफोर्निया में रहने वाले परिवार के बारे में था, जो काफी उल्टी-सीधी परेशानियों का सामना करता है. इस कॉमेडी शो में जेसिका वॉल्टर ने लूसील ब्लूथ का किरदार निभाया था. हॉलीवुड एक्टर जेसन बेटमैन, टोनी हेल और विल बर्नेट उनके बेटे बने थे और पोर्शिया दी रोसी उनकी बेटी के किरदार में थीं. 2003 से 2006 तक चले इस शो में जेसिका के काम को खूब सराहा गया था. वह मॉर्डन दादी के रूप में सबकी फेवरेट बन गई थीं.

एमी विजेता एक्ट्रेस रहीं जेसिका वॉल्टर ने अरेस्टेड डेवलपमेंट से पहले कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया था. इसमें क्लिंट ईस्टवुड की प्ले मिस्टी फॉर मी, 1966 में आई उनकी ब्रेकआउट रोल वाली फिल्म ग्रैंड प्रिक्स शामिल है.