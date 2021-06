हॉलीवुड सिंगर जेसन डेरुलो ने बनाई जलेबी, देसी फैंस ने दिया जबरदस्त रिएक्शन

हॉलीवुड के फेमस सिंगर जेसन डेरुलो दुनियाभर में जाने जाते हैं. जेसन डेरुलो की फैन फॉलोइंग तगड़ी है और उनके गाने और वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. हालांकि अब जो वीडियो जेसन डेरुलो ने शेयर किया है, वो देसी फैंस के लिए खास है. अपने नए वीडियो में जेसन डेरुलो जलेबी बनाते नजर आ रहे हैं.

जेसन डेरुलो ने बनाई जलेबी

असल में जेसन डेरुलो ने कनेडियन सिंगर टेशर के साथ मिलकर जलेबी बेबी नाम का एक गाना रिलीज किया है. इस गाने को दोनों ने मिलकर साथ गाया है. ऐसे में जेसन डेरुलो और टेशर से कई लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर जलेबी क्या होती है. इसीलिए उन्होंने जलेबी बनाते हुए वीडियो को शेयर किया है. वीडियो के बैकग्राउंड में जेसन और टेशर का नया गाना चल रहा है. यह वीडियो टिकटॉक पर शेयर किया गया है.

वीडियो में जेसन डेरुलो को जलेबी का बैटर तैयार कर उसे पकाते हुए देखा जा सकता है. अंत में वह अपनी बनाई जलेबी का स्वाद भी लेते हैं. जेसन डेरुलो को जलेबी का मजा लेते और उसे बनाते देख भारतीय फैंस के होश उड़ गए हैं.

फैंस संग निकिता दत्ता ने दिया रिएक्शन

एक यूजर ने लिखा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि जेसन डेरुलो को जलेबी बनाते देखने मिलेगा.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'टिकटॉक पर जेसन डेरुलो को जलेबी बनाते देखने की उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी.' इतना ही नहीं एक्ट्रेस निकिता दत्ता ने भी इस वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने लिखा, 'अगर जेसन डेरुलो वो चॉकलेट सिरप जलेबी पर डालते तो मैं बहुत निराश होता. लेकिन इस वीडियो ने मेरा दिन बना दिया है.'

As a jalebi fan, I would have been highly bothered if @jasonderulo used that Hershey’s syrup on the jalebis he made! 🤭🤭

Though it’s the best thing on the Internet this morning 😀 — Nikita Dutta (@nikifyinglife) June 24, 2021

"What is a jalebi?" is the #1 question me and @jasonderulo get these days. Now you know! pic.twitter.com/bsweEWoISS — Tesher (@TesherMusic) June 24, 2021

i always knew jason derulo was punjabi https://t.co/qAlnu3vijE — ♡ kiran ♡ (@_veryspicy) June 24, 2021

no way did I live to see the day jason derulo make jalebiyan on tiktok to "jalebi baby" 😭✋ — Ambur Khalid (@ambur_khalid) June 23, 2021

No way have I just seen Jason derulo making jalebi on my fyp 😭😭 — Z 🧸 (@hiddenzahra) June 23, 2021

Why am I seeing jason derulo making jalebi am i in a fever dream — G🤍 (@gurj_kk) June 23, 2021

just saw Jason Derulo making jalebi! That’s enough tik tok for a day ✋🏼 — hari (@harithewalrider) June 23, 2021

How did I not know there’s an actual Jason Derulo version of Jalebi pic.twitter.com/K1sJ80N85a — Arsalan (@rotiarsalan) June 24, 2021

बता दें कि जेसन डेरुलो और टेशर का गाना जलेबी बेबी हिट हो गया है. यह गाना खासतौर पर टिकटॉक पर छाया हुआ है. इस गाने के बारे में बात करते हुए टेशर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था कि उनका अगला गाना भारत की एक मिठाई के नाम पर है. वहीं इसे लेकर उन्होंने बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा, 'मेरा मकसद हमेशा संस्कृतियों को साथ लाना और ऐसा म्यूजिक बनाना रहा है, जिसे सभी एन्जॉय कर सकें. इसकी भाषा और बैकग्राउंड के अलग होने से फर्क नहीं पड़ता.