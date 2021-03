Golden Globes 2021: आन्या टेलर बनीं बेस्ट एक्ट्रेस, चैडविक बोसमैन ने मौत के बाद जीता अवॉर्ड

Golden Globes 2021 दो महीने की देरी के बाद आखिरकार गोल्डन ग्लोब्स अवॉर्ड्स 2021 का आयोजन रविवार को किया गया. इतिहास में पहली बार हॉलीवुड एक्ट्रेस एमी पोहलर और टीना फे ने बाई कोस्टल वर्चुअल सेरेमनी को होस्ट किया. इस दौरान टीना न्यू यॉर्क के रेनबो रूम में मौजूद थीं तो वहीं एमी कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल स्थित द बेवर्ली हिलटन से जुड़ी थीं.

गोल्डन ग्लोब्स के इतिहास में ये हुआ पहली बार

भले ही ये इवेंट वर्चुअल था, लेकिन हॉलीवुड के स्टार्स ने इसे शानदार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी. कई स्टार्स ने अपने रेड कारपेट लुक्स को फ्लॉन्ट किया तो वहीं ऑडियंस के रूप में पहली बार फ्रंटलाइन वर्कर्स को इस अवॉर्ड सेरेमनी में शामिल किया गया था. इस साल के गोल्डन ग्लोब्स में बहुत सी चीजें पहली बार हुई.

द क्वींस गैम्बिट सीरीज की एक्ट्रेस आन्या टेलर-जॉय ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड तो अपने नाम किया. वहीं ब्लैक पैंथर के रूप में जाने जाने वाले दिवंगत एक्टर चैडविक बोसमैन ने भी बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता और ये भी गोल्डन ग्लोब्स के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी एक्टर को उसके निधन के बाद अवॉर्ड दिया गया हो.

आइए आपको बताएं इस शाम और किन स्टार्स और शोज ने अवॉर्ड्स किए अपने नाम.

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन अ फिल्म

साशा बैरन कोहेन - द ट्रायल ऑफ शिकागो 7

डेनियल कालूया - जुडास एंड द ब्लैक मसायाह – विजेता

जेरेड लेटो - द लिटिल थिंग्स

बिल मरी - ऑन द रॉक्स

लेजली ओडोम जूनियर - वन नाईट इन मिआमी

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन अ टीवी सीरीज, लिमिटेड या टीवी मूवी

जॉन बोयेगा - स्मॉल ऐक्स – विजेता

ब्रैंडन ग्लीसन - द कॉमेडी रूल

डैन लेवी - शिट्स क्रीक

जिम पारसंस - हॉलीवुड

डोनाल्ड सुदरलैंड - द अनडूइंग

John Boyega wins the award for Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Television Series at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/46uEvYMqWx — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

बेस्ट एक्ट्रेस इन अ टीवी सीरीज – म्यूजिकल या कॉमेडी

लिली कॉलिन्स - एमिली इन पेरिस

केली कूकू - द फ्लाइट अटेंडेंट

एल फैनिंग - द ग्रेट

जेन लेवी - जोईस एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेलिस्ट

कैथरीन ओहारा - शिट्स क्रीक – विजेता

बेस्ट एनिमेटेड फिल्म

द क्रूडस : अ न्यू एज

ऑनवर्ड

ओवर द मून

सोल – विजेता

वुल्फवॉकर्स

बेस्ट एक्टर इन अ लिमिटेड सीरीज या टीवी मूवी

ब्रायन क्रैंस्टन - योर ऑनर

जेफ़ डेनियल्स - द कॉमेडी रूल

ह्यु ग्रांट - द अनडूइंग

ईथन हॉक - द गुड लार्ड बर्ड

मार्क रफलो - आई नो डिस मच इज ट्रू – विजेता

.@MarkRuffalo wins for Best Actor in a Limited Series, Anthology Series/Motion Picture Made for Television at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/6kPJRCNHsf — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

बेस्ट एक्ट्रेस इन अ टीवी सीरीज – ड्रामा

ओलिविआ कोलमैन - द क्राउन

जोडी कोमर - किलिंग ईव

एमा कोरिन - द क्राउन – विनर

लौरा लिनी - ओजार्क

सारा पॉलसन - रैचेड

बेस्ट स्कोर - फिल्म

द मिडनाइट स्काई (Alexandre Desplat)

टेनेट (Ludwig Göransson)

न्यूज ऑफ द वर्ल्ड (James Newton Howard)

मैंक (Trent Reznor, Atticus Ross)

सोल (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste) – विजेता



बेस्ट एक्टर इन अ टीवी सीरीज – म्यूजिकल या कॉमेडी

डॉन चीडल - ब्लैक मंडे

निकोलस होल्ट - द ग्रेट

यूजीन लेवी - शिट्स क्रीक

जेसन सुदीकिस - टेड लासो – विजेता

रैमी युसूफ - रैमी

बेस्ट टीवी सीरीज – म्यूजिकल या कॉमेडी

एमिली इन पेरिस

द फ्लाइट अटेंडेंट

द ग्रेट

शिट्स क्रीक – विजेता

टेड लासो

बेस्ट एक्ट्रेस इन अ फिल्म – म्यूजिकल या कॉमेडी

मारिअ बकलावा - बोरत सबसेक्वेंट मूवीफिल्म

केट हडसन - म्यूजिक

मिशेल फाइफर - फ्रेंच एग्जिट

रोसामंड पीक - आई केयर अ लॉट – विजेता

आन्या टेलर-जॉय - एमा

बेस्ट एक्टर इन अ टीवी सीरीज – ड्रामा

जेसन बेटमैन - ओजार्क

जॉश ओकोनर - द क्राउन – विजेता

बॉब ओडेनकर्क - बेटर कॉल शाऊल

एल पचीनो - हंटर्स

मैथ्यू रायस - पेरी मेसन

Congratulations to @joshoconnor15 for winning Best Actor in a TV Series, Drama at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/LWHcapjpio — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

बेस्ट फिल्म – फॉरेन लैंग्वेज

Another Round

ला लोरोना

द लाइफ अहेड

मीनारी – विजेता

टू ऑफ अस

Minari wins Best Motion Picture, Foreign Language at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/486jld6AIz — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

बेस्ट टीवी सीरीज – ड्रामा

द क्राउन – विजेता

लवक्राफ्ट काउंटी

द मैंडालोरियन

ओजार्क

रैचेड

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन अ फिल्म

ग्लेन क्लोज - हिलबिली एलिगी

ओलिविआ कोलमैन - द फादर

जोडी फोस्टर - The Mauritanian – विजेता

अमांडा सेफ्राइड - मैंक

हेलेना जेंगल - न्यूज ऑफ द वर्ल्ड

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन अ टीवी सीरीज – लिमिटेड सीरीज या टीवी फिल्म

जिलियन एंडरसन - द क्राउन – विजेता

हेलेना बॉन्हम कार्टर - द क्राउन

जूलिया गार्नर - ओजार्क

एनी मर्फी - शिट्स क्रीक

सिंथिया निक्सन - रैचेड

बेस्ट सपोर्टिंग इन अ लिमिटेड सीरीज या टीवी फिल्म

केट ब्लॉन्चेट- मिसेस अमेरिका

डेजी एडगर-जोंस , नार्मल पीपल

शीरा हास - अनऑर्थोडॉक्स

निकोल किडमैन - द अनडूइंग

आन्या टेलर-जॉय - द क्वींस गैम्बिट – विजेता

Congratulations to Anya Taylor-Joy for winning Best Performance by an Actress in a Limited Series or a Motion Picture Made for Television at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/bDQqL2stbU — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

बेस्ट लिमिटेड सीरीज या टीवी फिल्म

नार्मल पीपल

द क्वींस गैम्बिट – विजेता

स्मॉल ऐक्स

द अनडूइंग

अनऑर्थोडॉक्स

बेस्ट एक्टर इन अ फिल्म – ड्रामा

रिज अहमद- साउंड ऑफ मेटल

चैडविक बोसमैन - मा रेनीस ब्लैक बॉटम – विजेता

एंटोनी हॉपकिंस - द फादर

गैरी ओल्डमैन, मैंक

ताहर रहीम - The Mauritanian

Congratulations to Chadwick Boseman (@chadwickboseman) - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Drama - Ma Rainey's Black Bottom (@MaRaineyFilm). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/aVUlR7IyHq — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Taylor Simone Ledward accepts the award for Best Actor in a Motion Picture, Drama on behalf of her late husband @chadwickboseman at the #GoldenGlobes.pic.twitter.com/UOgdLlnA52 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

बेस्ट डायरेक्टर – फिल्म

ऐमरल्ड फेनेल, प्रोमिसिंग यंग वुमन

डेविड फिंचर - मैंक

रेजीना किंग - वन नाईट इन मिआमी

ऐरन सोरकिन, द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7

क्लोई जाओ, नोमैडलैंड – विजेता

बेस्ट फिल्म – म्यूजिकल या कॉमेडी

बोरत सबसेक्वेंट मूवीफिल्म – विजेता

हैमिलटन

पाम स्प्रिंग्स

म्यूजिक

द प्रोम

बेस्ट एक्टर इन अ फिल्म – म्यूजिकल या कॉमेडी

साशा बैरन कोहेन - बोरत सबसेक्वेंट मूवीफिल्म – विजेता

जेम्स कोर्डन - द प्रोम

लीन- मैनुएल मिरांडा - हैमिलटन

देव पटेल - द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ डेविड कॉपरफील्ड

एंडी सैम्बर्ग - पाम स्प्रिंग्स

बेस्ट एक्ट्रेस इन अ फिल्म – ड्रामा

विओला डेविस - मा रेनीस ब्लैक बॉटम

एन्ड्रा डट - द यूनाइटेड स्टेट vs बिली हॉलिडे – विजेता

वेनेसा किर्बी - पीसेस ऑफ अ वुमन

फ्रांसिस मकडोर्मंड - नोमैडलैंड

कैरी मलिगन - प्रोमिसिंग यंग वुमन

बेस्ट फिल्म – ड्रामा

द फादर

मैंक

नोमैडलैंड – विनर

प्रोमिसिंग यंग वुमन

द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7