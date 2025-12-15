scorecardresearch
 
'नहीं करूंगा किसिंग सीन्स' 63 की उम्र में एक्टर जॉर्ज क्लूनी का ऐलान, पत्नी ने पूछकर किया फैसला

63 साल के जॉर्ज क्लूनी ने ऐलान किया है कि वो अब रोमांटिक किस सीन्स नहीं करेंगे. उन्होंने ये फैसला पत्नी अमल से बातचीत करने के बाद लिया है. जॉर्ज ने बताया कि उन्होंने पॉल न्यूमैन स्टाइल अपनाया है. वो बोले कि मैं 25 साल के लड़कों से कम्पीट नहीं करना चाहता.

जॉर्ज क्लूनी ने किया रोमांटिक सीन्स से इनकार (Photo: AP)
हॉलीवुड स्टार जॉर्ज क्लूनी अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि उन्होंने रोमांटिक सीन्स करने से तौबा कर ली है. उन्होंने साफ कह दिया है कि अब स्क्रीन पर रोमांस के सीन्स अब उनके लिए नहीं हैं. इस नतीजे पर वो यूं ही नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने पत्नी अमल से बातचीत कर ये फैसला लिया है. एक्टर ने खुद इस बारे में बात की और बताया कि उन्होंने बढ़ती उम्र के साथ इंडस्ट्री के यूथ ऑब्सेशन के बारे में सोचा.

नहीं करेंगे रोमांटिक सीन्स!

जॉर्ज 63 साल के हैं. वो आज भी हॉलीवुड के टॉप स्टार्स में गिने जाते हैं. उन्होंने उम्र, नजरिए और स्क्रीन पर बदलती प्रायोरिटीज पर खुलकर बात की. उन्होंने फैसला लिया है कि वो अब यंग हीरोइनों के साथ रोमांटिक रोल्स नहीं करेंगे. डेली मेल से बातचीत में उन्होंने इसका खुलासा किया और साथ ही वजह भी बताई. 

जॉर्ज बोले- मैं पॉल न्यूमैन वाला रास्ता अपना रहा हूं. ठीक है, अब लड़की को किस नहीं करूंगा. जब मैं 60 साल का हुआ था तब मैंने अपनी पत्नी से बात की. और कहा था, 'देखो, अभी भी लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेल लेता हूं. 25 साल वालों के साथ. फिट हूं, हैंगआउट कर लेता हूं. लेकिन 25 साल बाद मैं 85 का हो जाऊंगा. ग्रेनोला बार कितने भी खा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नंबर तो रियल रहेगा.'

'25 का नहीं रहा जो कम्पीट करूं'

जॉर्ज ने आगे कॉम्पीटीशन को खत्म करने की बात को कहते हुए बताया कि- मैं 63 साल का हो चुका हूं. 25 साल के लीडिंग मेन से कॉम्पिटिशन नहीं करूंगा. वो मेरा काम नहीं. रोमांटिक फिल्में अब बंद."

पहले भी जॉर्ज क्लूनी ने स्क्रीन रोमांस करने को लेकर खुलकर बात की थी. उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से करियर के शुरुआती दिनों की बात याद की और कहा था कि- मुझे एक लड़की को किस करना था लेकिन डायरेक्टर बार बार रीटेक ले रहा था. एक किस सीन में डायरेक्टर बोला, 'ऐसे नहीं.' मैंने कहा, 'भाई ये तो मेरा स्टाइल है. रियल लाइफ में भी वैसा ही करता हूं.

किसिंग सीन फिल्माने में लगे 80 टेक्स 

इसी के साथ जॉर्ज ने बताया था कि- एक बार वो जुलिया रॉबर्ट्स को किस कर रहे थे, लेकिन उस सीन को फिल्माने में 80 टेक्स लगे थे. मैंने अपनी पत्नी को भी ये बताया था. अमल का रिएक्शन शॉकिंग था. वो विश्वास नहीं कर पा रही थी. फिर मैंने उसे बताया कि 79 बार तो हम हंसते ही रहे फिर 80वें शॉट में किस किया. अमल इन बातों पर गुस्सा नहीं होती. हमारी इन बातों पर कभी लड़ाई नहीं हुई. 

जॉर्ज क्लूनी टीवी शो 'ER' से फेमस हुए, फिर हॉलीवुड के टॉप हीरो बने. उन्होंने  'O Brother Where Art Thou?', 'Ocean's' फ्रैंचाइजी से फिल्मों में धमाल मचाया.

---- समाप्त ----
