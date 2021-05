अवॉर्ड शो के दौरान हॉलीवुड एक्ट्रेस दे रही थीं स्पीच, पति ने किया ऐसा हाल

मार्वल फिल्मों में ब्लैक विडो का किरदार निभाने वाली हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन दुनियाभर में फेमस हैं. रविवार रात को हुए MTV अवॉर्ड्स में स्कारलेट जोहानसन को जनरेशन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. ऐसे में स्कारलेट ने बहुत खूबसूरत एक्सेप्टेंस स्पीच भी थी. हालांकि उनके पति कोलिन जोस्ट ने एक्ट्रेस पर काफी खतरनाक प्रैंक किया, जिससे वह नाराज हो गईं.

असल में स्कारलेट जोहानसन MTV अवॉर्ड्स में शामिल नहीं हो पाईं, इसलिए उन्होंने वर्चुअल तौर पर सेरेमनी में हिस्सा लिया. इस अवॉर्ड शो में स्कारलेट को जनरेशन अवॉर्ड दिया गया. इस अवॉर्ड को पाकर स्कारलेट जोहानसन ने खुशी जाहिर करते हुए स्पीच दी. लेकिन उनकी स्पीच के बीच में पति कोलन जोस्ट ने आकर उनके ऊपर ग्रीन स्लाइम डाल दिया.

स्लाइम के डलते ही स्कारलेट चिल्ला पड़ीं. उन्होंने पति कोलिन से पूछा कि वह आखिर यह क्या कर रहे हैं. कोलिन जोस्ट ने कहा कि 'मैंने तुम्हें स्लाइम कर दिया'. तब स्कारलेट ने उन्हें बताया कि वो निकलोडियन के अवॉर्ड्स में होता है. इसपर कोलिन जोस्ट ने पत्नी को सॉरी कहा, लेकिन वह किसी काम नहीं आया.

congrats to our black widow, scarlett johansson for receiving the generation award at the 2021 mtv movie and tv awards! pic.twitter.com/SAz7rr8GKJ