बॉयफ्रेंड के लिए फिल्मों से ब्रेक ले रहीं हैरी पॉटर की हर्माइनी? ये है सच्चाई

हैरी पॉटर सीरीज में हर्माइनी ग्रेंजर का रोल प्ले कर लोकप्रियता का शिखर छूने वालीं एक्ट्रेस एमा वॉटसन लंबे समय से फिल्मों से दूर दिख रही हैं. सोशल मीडिया पर भी एक्ट्रेस की तरफ ज्यादा कुछ शेयर नहीं किया जाता है. ऐसे में हाल में ये खबर सुनने में आई कि एमा ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है. उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया है.

फिल्मों से रिटायरमेंट ले रहीं 'हर्माइनी ग्रेंजर'?

अब इन खबरों ने जोर इसलिए पकड़ा क्योंकि कहा गया कि एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड Leo Robinton संग सैटल होने पर विचार कर रही थीं. पिछले डेढ़ साल से एमा Leo को डेट कर रही थीं, ऐसे में कहा गया कि शायद वे अब अपनी पर्सनल लाइफ एन्जॉय करना चाहती हैं. जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कई तरह के मीम और पोस्ट देखने को मिले. फैन्स इस बात से मायूस नजर आए कि अब उनकी हर्माइनी ग्रेंजर उन्हें दोबारा बड़े पर्दे पर नहीं दिखेंगी. कई लोगों ने इस फैसले का विरोध भी किया.

एक्ट्रेस के मैनेजर ने कहा ये

लेकिन इससे पहले कि ये खबर आग की तरह फैलती, एमा के मैनेजर ने खुद एक बयान जारी कर सच्चाई बता दी. एक्ट्रेस के मैनेजर इन तमाम खबरों को गलत बता दिया गया है. जोर देकर कहा गया है कि एमा फिल्मों से रिटायरमेंट नहीं लेने वाली हैं. मैनेजर कहते हैं- एमा सोशल मीडिया पर जरूर सक्रिय नहीं हैं, लेकिन ऐसा उनके करियर संग नहीं होने वाला है. मैनेजर का इतना कहना ही दिखाता है कि अभी के लिए एमा वॉटसन का ब्रेक लेने का कोई इरादा नहीं है. सभी को यही उम्मीद है कि एक्ट्रेस फिर अपना कोई नया प्रोजेक्ट जल्द अनाउंस करेंगी.

हैरी पॉटर में एक्टिंग से जीता दिल

हैरी पॉटर सीरीज की बात करें तो एमा हर पार्ट का हिस्सा रही थीं और आठ सालों तक उन्होंने सभी को खूब एंटरटेन किया. अब कहने को सीरीज में हैरी पॉटर मेन रोल था,लेकिन बिना हर्माइनी कोई भी कहानी पूरी ही नहीं हो सकती, ऐसे में एमा वाटसन हमेशा दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रहीं और अपनी एक्टिंग से सभी का दिल भी जीता.