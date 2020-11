कोरोना वैक्सीन की रिसर्च में एक्ट्रेस ने की मदद, डोनेट किए इतने करोड़ रुपये

किसने सोचा था कि हॉलीवुड एक्ट्रेस डॉली पारटन कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढ निकालेंगी. कई खबरों के मुताबिक हाल ही में New England Journal of Medicine ने बताया है कि कंट्री म्यूजिक लीजेंड डॉली पारटन ने Moderna की कोविड-19 वैक्सीन को फंडिंग दी थी. असल में डॉली ने इस साल की शुरुआत में Vanderbilt University के कोरोना वायरस रिसर्च फंड में पैसे दान किये थे, मॉडर्ना उसी से जुड़ा है.

अमेरिका की सुपरहीरो हैं डॉली पारटन

इस वैज्ञानिक डिस्कवरी में अपना नाम जुड़ा देखकर खुद डॉली पारटन हैरान हैं. उन्होंने एनबीसी के साथ अपने इंटरव्यू में हैरानगी जताते हुए कहा, ''हां, मुझे यह आज सुबह (मंगलवार को) समझ आया.'' जब उनसे डोनेशन के बारे में पूूछा गया तब डॉली ने कहा, ''मैं खुश हूं कि मैं किसी की मदद के लिए कुछ कर सकती हूं. जब मैंने कोविड फंड के लिए पैसे डोनेट किये थे तब मैं बस कुछ अच्छा करना चाहती थी और अब अच्छा हो गया है. उम्मीद करती हूं हमें जल्द ही कोई इलाज मिलेगा.''

When I donated the money to the Covid fund I just wanted it to do good and evidently, it is! Let’s just hope we can find a cure real soon. pic.twitter.com/dQgDWexO0C — Dolly Parton (@DollyParton) November 17, 2020

असल में डॉली पारटन ने अप्रैल 2020 में Vanderbilt University Medical Center को अपने दोस्त Dr. Naji N. Abumrad के सम्मान में 1 मिलियन डॉलर डोनेट किए था. उस समय यह मेडिकल सेंटर कोरोना वायरस के मरीजों का बेहतर इलाज करने की कोशिश कर रहा था. डॉली पारटन की तारीफ हर जगह हो रही है.

अब पता चला है कि डॉली पारटन के डोनेशन का कुछ हिस्सा Moderna के पास गया था, जिसने इस हफ्ते कोरोना की वैक्सीन निकली है, जो 95% इफेक्टिव है. Moderna अभी तक की सबसे सफल दो वैक्सीन्स में से एक है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी बिक्री इस साल के अंत से शुरू हो जाएगी. VUMC के वैक्सीन रिसर्च प्रोग्राम के डायरेक्टर Dr. Buddy Creech का कहना है, 'Pfizer और अब Moderna के रिजल्ट्स से सभी को बहुत प्रोत्साहन मिला है.'

सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

डॉली पारटन के इस योगदान के चलते उनके फैन्स बेहद खुश हैं. तमाम फैन्स सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ कर रहे हैं. कुछ का कहना तो यह तक है कि डॉली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से ज्यादा योगदान कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में दिया है. कुछ उन्हें नोबेल पीस प्राइज देने की मांग कर रहे हैं. पढ़िए फैन्स ने क्या कहा:

बता दें कि डॉली पारटन हॉलीवुड कंट्री म्यूजिक की लेजेंड हैं. 60 के दशक से लेकर 2020 तक डॉली ने अपने सिंगिंग करियर में हजारों गाने गाए हैं. इसके अलावा उन्होंने एक्टिंग में भी अपनी किस्मत आजमाई. 10 साल की उम्र में डॉली पहली बार Cas Walker Farm and Home Hour शो में नजर आई थीं. The Porter Wagoner Show उनका मेजर ब्रेकथ्रू था. इस शो में उन्होंने 1967 से 1975 तक काम किया था और सुपरस्टारडम को पाया. डॉली पारटन ने फिल्मों में भी काम किया हुआ है.