क्या Harry Styles ने Chris Pine पर थूका? एक्टर ने बताई वायरल वीडियो की सच्चाई

हॉलीवुड की दुनिया में बीते दिन हुए एक इवेंट ने बज क्रिएट कर दिया था. लोगों के मन में एक सवाल बड़ी तेजी से घूम रहा था. क्या हैरी स्टाइल्स ने क्रिस पाइन पर थूका है? आपको भी ये सवाल हैरान कर रहा होगा. आप सोच रहे होंगे कि ये क्या माजरा है. चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है.

डोन्ट वरी डार्लिंग का कॉन्ट्रोवर्शियल प्रीमियर

दरअसल मौका था 79वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल का, जहां डोन्ट वरी डार्लिंग फिल्म दिखाई जा रही थी. इस फेस्टिवल में फिल्म की स्टार कास्ट हैरी स्टाइल्स, क्रिस पाइन और ओलिविया वाइल्ड के साथ-साथ हॉलीवुड की दुनिया के कई सितारे मौजूद थे. इस दौरान कैमरे पर कुछ ऐसा कैप्चर हुआ जिस पर जब लोगों की नजर पड़ी तो हैरान रह गए. हुआ यूं कि, इवेंट में क्रिस पाइन पहले से मौजूद थे, थोड़ी देर के बाद हैरी स्टाइल्स भी शामिल हुए.

वायरल वीडियो में क्या था

हैरी के आते ही क्रिस क्लैप करते हुए अचानक नीचे देखने लगते हैं. वीडियो में एक ऐसा मोमेंट आया जहां हैरी थूकते हुए नजर आते हैं. हैरी क्रिस की बगल की सीट पर बैठते ही थूकते दिखाई देते हैं. जिसके बाद क्रिस क्लैप करते हुए रुक जाते हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ. हर किसी के मन में ये फुटेज देखते ही सवाल आया कि क्या सच में हैरी ने क्रिस पर आते ही थूका है? मतलब क्या हैरी क्रिस पर थूक रहे थे? जिस किसी ने भी ये वीडियो देखा वो यही सोचता रह गया कि आखिर हैरी ने ऐसा क्यों किया? हालांकि फैंस ये मान नहीं पा रहे थे हैरी ऐसा कर सकते हैं. ट्विटर पर हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था. यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU