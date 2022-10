लाइव ऑडियन्स के सामने डिजाइनर ने स्प्रे से बनाई Bella Hadid की ड्रेस, उड़े सबके होश! वीडियो वायरल

पेरिस फैशन वीक चल रहा है. Coperni के शो में बेला हदीद शोस्टॉपर बनी थीं. सोशल मीडिया पर बेला हदीद का एक रैंप वॉक वीडियो वायरल हो रहा है. यह कहना गलत नहीं होगा कि फैशन इंडस्ट्री में इस दिन को और बेला हदीद को हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा. सुपरमॉडल बेला हदीद रैंप वॉक पर केवल एक न्यूड अंडरवियर में आईं. उनकी पूरी बॉडी पर डिजाइनर ने स्प्रे पेंट किया और सिल्वर ड्रेस तैयार की. इस स्प्रे पेंटिड ड्रेस को बनाने में तीन लोग लगे थे. इस दौरान का एक वीडियो और कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

बेला का वीडियो हो रहा वायरल

25 साल की बेला हदीद पेशे से मॉडल हैं. ब्रेस्ट को कवर करके बेला हदीद न्यूड अंडरवियर में रैंप पर आईं. साथ ही उन्होंने सिल्वर हील्स पहनी हुई थीं. ड्रेस बनाने के लिए दो से तीन लोग लगे और स्प्रे की मदद से पूरी ड्रेस लाइव ऑडियन्स के सामने उन्होंने तैयार की. इस ड्रेस को फैब्रिकन से तैयार किया गया. यह एक स्प्रे करने वाला मटीरियल होता है, जो हार्ट टेक्स्टाइल में बदल जाता है. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्प्रे की मदद से बेला हदीद की पूरी बॉडी कवर की गई और ड्रेस तैयार की गई. कुछ संभलकर एडजस्टमेंट्स किए गए. एक लेडी ने पैर पर साइड से ड्रेस में कट लगाया. थोड़ी फिटिंग दी और बेला हदीद ने रैंप पर इस ड्रेस को पहनकर वॉक किया. थाई हाई स्लिट ऑफ शोल्डर ड्रेस थी.

Bella Hadid closing Coperni ss23! They "made" a dress live on the runway! pic.twitter.com/14a6yESX3A