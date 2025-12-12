scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: मजेदार कॉमेडी और बिना लॉजिक का तड़का, एंटरटेनिंग है कपिल शर्मा की फिल्म

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' आज यानी 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. कितनी मजेदार है ये फिल्म जानिए हमारे रिव्यू में.

Advertisement
X
कैसी है 'किस किसको प्यार करूं 2'? (Photo: @KapilSharmaK9)
कैसी है 'किस किसको प्यार करूं 2'? (Photo: @KapilSharmaK9)
फिल्म:किस किसको प्यार करूं 2
3/5
  • कलाकार : कपिल शर्मा, हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, आयशा खान, पारुल गुलाटी, सुशांत सिंह और मनजोत सिंह
  • निर्देशक :अनुकल्प गोस्वामी

'प्यार बदलने का नहीं, बल्कि अपनाने का नाम है...' इस एक लाइन के इर्द-गिर्द घूमने वाली कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये 2015 की हिट फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' का सीक्वल है.  अब सवाल ये है क्या एक्शन फिल्मों के बीच कपिल शर्मा की ये फिल्म थिएटर में जादू दिखा पाएगी? आइये इसे जानते हैं...

क्या है इस फिल्म की कहानी?
अगर आपने किस किसको प्यार करूं का पहला पार्ट देखा होगा तो 'किस किसको प्यार करूं 2' में दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी. फिल्म की कहानी भोपाल के एक सीधे-साधे हिंदू लड़के मोहन शर्मा (कपिल शर्मा) से शुरू होती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड सानिया (हीरा वरीना) से शादी करने वाला है. लेकिन दोनों के बीच धर्म रुकावट बनता है. अब धर्म अलग है तो जाहिर सी बात है परिवार भी इस शादी के खिलाफ होंगे ही.

हालांकि मोहन का प्यार इतना सच्चा होता है कि वो सानिया से शादी के लिए महमूद बन जाता है. यहां एक ट्विस्ट ये आता है कि उसने जिससे शादी की है वो कोई सानिया नहीं, बल्कि रूही (आयशा खान) है. इस निकाह के तुरंत बाद मोहन के घर वाले उसरी मीरा (त्रिधा चौधरी) से शादी करवा देते हैं और बाद में गोवा में वह माइकल के रूप में  जेनी (पारुल गुलाटी) से भी शादी कर लेता है. तीन अलग-अलग धर्मों की पहचान, लगातार झूठ के बीच सानिया गायब हो जाती है. अब सानिया और मोहन की शादी हो पाती है या नहीं, दोनों का प्यार मुक्कमल होता है या नहीं इसे जानने के लिए आपको सिनेमाघरों की तरफ जाना पड़ेगा. यही 'किस किसको प्यार करूं 2' की कहानी है.

सम्बंधित ख़बरें

Amitabh Bachchan
83 साल के अमिताभ, दिमाग-शरीर ने दिया जवाब, काम करना हो रहा मुश्किल 
Avneet Kaur
'स्वर्ग से उतरी अप्सरा', 24 साल की एक्ट्रेस ने ढाया कहर, देखकर नहीं होगा यकीन 
धर्मेंद्र, राज कपूर के क‍िस्से, खुद के कर‍ियर और न‍िजी ज‍िंदगी के राज, शत्रुघ्न सिन्हा ने आजतक पर सब क‍िया बयां 
Huma Qureshi at Agenda Aajtak 2025
इंडस्ट्री के किसी ग्रुप में नहीं शाम‍िल हुमा, बोलीं- शानदार रोल नहीं म‍िलने का मलाल 
सक्सेस से लेकर प्रोडक्शन और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तक... 'OTT की महारानी' हुमा से चर्चा 
Advertisement

कॉमेडी का मिलेगा तगड़ा डोज
फिल्म की कहानी से ही आप समझ गए होंगे कि इतनी भागम-भाग में कॉमेडी का तड़का न लगे ऐसा होना नामुमकिन है. इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है. एक भी डबल मीनिंग जोक्स आपको सुनाई नहीं देंगे. हालांकि हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि फिल्म में लॉजिक की तलाश आप ना करें. पूरी फिल्म आपको हंसाने के लिए बनाई गई है और अंत तक आपको कुर्सी से हिलने नहीं देगी. ये इस फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है. फिल्म की कहानी मजाकिया लहजे में ही सही लेकिन धर्मों के बीच समानता का संदेश भी बड़े ही अच्छे तरीके से देती है. 

एक्टिंग में किसने छोड़ी छाप?
आयशा खान, हीरा वरीना, पारुल गुलाटी और त्रिधा चौधरी ने अपने रोल काफी ईमानदारी से निभाया और कहानी को लेकर वो चली हैं. कॉमेडी नाइट्स वाले कपिल शर्मा ने अपनी कॉमिक टाइमिंग, फनी एक्सप्रेशन से फिल्म को पकड़कर रखा है. सावधान इंडिया वाले सुशांत सिंह ने इंस्पेक्टर का रोल दमदार निभाया है. असरानी तो इस फिल्म की कहानी ही बदलने आए हैं. मनजोत सिंह ने कपिल के दोस्त के रोल में शुरू से लेकर अंत तक अपनी कॉमिक टाइमिंग से हंसाया है. वहीं  अखिलेंद्र मिश्रा और विपिन शर्मा की स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म से बोरियत भगा देती है. इस फिल्म में कॉमेडी के किंग जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर भी हैं, जो अपने चित-परिचित अंदाज में सभी को हंसाती है.

Advertisement

फिल्म का डायरेक्शन
इस फिल्म का डायरेक्शन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है. जो कपिल शर्मा के साथ लंबे समय से काम करते हुए आ रहे हैं. इसलिए उन्होंने कहानी उसी रफ्तार में चलाई है, जिससे आम ऑडियंस कपिल शर्मा से कनेक्ट कर पाएं. ये भी कहा जा सकता है कि अगर फिल्म की कहानी थोड़ी लॉजिकल और टाइट होती तो शायद ज्यादा मजबूती से वर्क कर पाती. इसके अलावा फिल्म में भोपाल की खूबसूरत लोकेशनों को भी दिखाया गया है. 

फिल्म का म्यूजिक 
इस फिल्म में कॉमेडी पर ज्यादा फोकस किया गया है. फिल्म में ऐसा कोई गाना नहीं है, जो लंबे समय तक याद रखा जाए. हालांकि यो यो हनी सिंह का गाना आपको काफी पसंद आएगा. वहीं फिल्म में त्रिधा चौधरी और कपिल शर्मा का एक रोमांटिक डांस नंबर भी है, जो आपका ध्यान खींचेगा. 

तो कुल मिलाकर अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन नहीं हैं तो अपनी फैमिली के साथ इस कॉमेडी फिल्म को देखने का प्लान बना सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement