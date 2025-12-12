Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: मजेदार कॉमेडी और बिना लॉजिक का तड़का, एंटरटेनिंग है कपिल शर्मा की फिल्म

'प्यार बदलने का नहीं, बल्कि अपनाने का नाम है...' इस एक लाइन के इर्द-गिर्द घूमने वाली कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये 2015 की हिट फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' का सीक्वल है. अब सवाल ये है क्या एक्शन फिल्मों के बीच कपिल शर्मा की ये फिल्म थिएटर में जादू दिखा पाएगी? आइये इसे जानते हैं...

क्या है इस फिल्म की कहानी?

अगर आपने किस किसको प्यार करूं का पहला पार्ट देखा होगा तो 'किस किसको प्यार करूं 2' में दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी. फिल्म की कहानी भोपाल के एक सीधे-साधे हिंदू लड़के मोहन शर्मा (कपिल शर्मा) से शुरू होती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड सानिया (हीरा वरीना) से शादी करने वाला है. लेकिन दोनों के बीच धर्म रुकावट बनता है. अब धर्म अलग है तो जाहिर सी बात है परिवार भी इस शादी के खिलाफ होंगे ही.

हालांकि मोहन का प्यार इतना सच्चा होता है कि वो सानिया से शादी के लिए महमूद बन जाता है. यहां एक ट्विस्ट ये आता है कि उसने जिससे शादी की है वो कोई सानिया नहीं, बल्कि रूही (आयशा खान) है. इस निकाह के तुरंत बाद मोहन के घर वाले उसरी मीरा (त्रिधा चौधरी) से शादी करवा देते हैं और बाद में गोवा में वह माइकल के रूप में जेनी (पारुल गुलाटी) से भी शादी कर लेता है. तीन अलग-अलग धर्मों की पहचान, लगातार झूठ के बीच सानिया गायब हो जाती है. अब सानिया और मोहन की शादी हो पाती है या नहीं, दोनों का प्यार मुक्कमल होता है या नहीं इसे जानने के लिए आपको सिनेमाघरों की तरफ जाना पड़ेगा. यही 'किस किसको प्यार करूं 2' की कहानी है.

कॉमेडी का मिलेगा तगड़ा डोज

फिल्म की कहानी से ही आप समझ गए होंगे कि इतनी भागम-भाग में कॉमेडी का तड़का न लगे ऐसा होना नामुमकिन है. इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है. एक भी डबल मीनिंग जोक्स आपको सुनाई नहीं देंगे. हालांकि हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि फिल्म में लॉजिक की तलाश आप ना करें. पूरी फिल्म आपको हंसाने के लिए बनाई गई है और अंत तक आपको कुर्सी से हिलने नहीं देगी. ये इस फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है. फिल्म की कहानी मजाकिया लहजे में ही सही लेकिन धर्मों के बीच समानता का संदेश भी बड़े ही अच्छे तरीके से देती है.

एक्टिंग में किसने छोड़ी छाप?

आयशा खान, हीरा वरीना, पारुल गुलाटी और त्रिधा चौधरी ने अपने रोल काफी ईमानदारी से निभाया और कहानी को लेकर वो चली हैं. कॉमेडी नाइट्स वाले कपिल शर्मा ने अपनी कॉमिक टाइमिंग, फनी एक्सप्रेशन से फिल्म को पकड़कर रखा है. सावधान इंडिया वाले सुशांत सिंह ने इंस्पेक्टर का रोल दमदार निभाया है. असरानी तो इस फिल्म की कहानी ही बदलने आए हैं. मनजोत सिंह ने कपिल के दोस्त के रोल में शुरू से लेकर अंत तक अपनी कॉमिक टाइमिंग से हंसाया है. वहीं अखिलेंद्र मिश्रा और विपिन शर्मा की स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म से बोरियत भगा देती है. इस फिल्म में कॉमेडी के किंग जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर भी हैं, जो अपने चित-परिचित अंदाज में सभी को हंसाती है.

फिल्म का डायरेक्शन

इस फिल्म का डायरेक्शन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है. जो कपिल शर्मा के साथ लंबे समय से काम करते हुए आ रहे हैं. इसलिए उन्होंने कहानी उसी रफ्तार में चलाई है, जिससे आम ऑडियंस कपिल शर्मा से कनेक्ट कर पाएं. ये भी कहा जा सकता है कि अगर फिल्म की कहानी थोड़ी लॉजिकल और टाइट होती तो शायद ज्यादा मजबूती से वर्क कर पाती. इसके अलावा फिल्म में भोपाल की खूबसूरत लोकेशनों को भी दिखाया गया है.

फिल्म का म्यूजिक

इस फिल्म में कॉमेडी पर ज्यादा फोकस किया गया है. फिल्म में ऐसा कोई गाना नहीं है, जो लंबे समय तक याद रखा जाए. हालांकि यो यो हनी सिंह का गाना आपको काफी पसंद आएगा. वहीं फिल्म में त्रिधा चौधरी और कपिल शर्मा का एक रोमांटिक डांस नंबर भी है, जो आपका ध्यान खींचेगा.

तो कुल मिलाकर अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन नहीं हैं तो अपनी फैमिली के साथ इस कॉमेडी फिल्म को देखने का प्लान बना सकते हैं.

