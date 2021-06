World Environment Day: सितारों की फैंस से अपील, कहा- प्रकृति को बचाएं

दुनियाभर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है. पर्यावरण की सुरक्षा पर आवाज बुलंद करने वाले कई बॉलीवुड स्टार्स ने पोस्ट साझा किया है. दीया मिर्जा, वरुण धवन, श‍िल्पा शेट्टी समेत कई अन्य ने सोशल मीड‍िया पर पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता फैलाई है.

दीया मिर्जा लंबे समय से पर्यावरण को बचाने पर जोर दे रही हैं. वे आए दिन इस संदर्भ में लोगों के बीच जागरूकता फैलाती नजर आती हैं. अपनी शादी पर भी दीया ने पर्यावरण सुरक्षा का खास ध्यान रखा था जो कि अपने आप में एक मिसाल थी. दीया ने वीड‍ियो में सभी से यूनाइटेड नेशंस (UN) द्वारा जनरेशन रिस्टोरेशन के आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया है.

वरुण धवन ने अरुणाचल प्रदेश से एक खूबसूरत वीड‍ियो शेयर किया है जिसमें वे झील के बीच बनी पगडंडी पर चलते नजर आ रहे हैं. पर्यावरण दिवस पर वरुण का यह वीड‍ियो बिल्कुल सटीक बैठता है. आल‍िया भट्ट ने अपना एक फोटोशूट शेयर किया है जिसमें वो समंदर किनारे बच्ची के साथ बैठकर ख‍िलख‍िलाकर हंसती दिखाई दे रही हैं. वे लिखती हैं- 'हम सब धरती मां के बच्चे हैं...हैप्पी एनवायरमेंट डे.'

स‍िद्धार्थ-अजय देवगन ने शेयर की फोटो

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने च‍िड़‍िया को हथेली पर लिए एक शानदार फोटो साझा की है. एक्टर ने John Borroughs का कोट लिखा- 'मैं सुकून के लिए अपने जख्म भरने के लिए प्रकृति के पास जाता हूं, और मेरी इंद्र‍ियों को वापस ऑर्डर में लाने के लिए.' अर्जुन कपूर ने इंस्टा स्टोरी पर हर‍ियाली का दृश्य साझा किया है. अजय देवगन ने ध्यान लगाते हुए अपनी फोटो शेयर कर सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी है.

“In all things of nature there is something of the marvelous.”- Aristotle #WorldEnvironmentDay pic.twitter.com/7nexy5sLYo

It's easy to take the beauty of our mother earth for granted. So today on #WorldEnvironmentDay let's pledge to nurture nature for a better future🌿🌳 pic.twitter.com/L7uMRq2qt6