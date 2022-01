कोविड का काल, हॉलीवुड-साउथ के चर्चे, इन वजहों से तगड़ी ओपनिंग को तरस रही हैं बॉलीवुड फिल्में?

शाहरुख़ ख़ान ने एक मौके पर कहा था, 'भारत में सिनेमा की वही जगह है जो सुबह ब्रश करने की. आप इससे बच नहीं सकते.' लेकिन मालूम दे रहा है कि देश में मंजन का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड अपनी चमक खो रहा है. बीते काफ़ी समय में हिंदी फ़िल्म का बिज़नेस ख़राब रहा है और ये ग्राफ़ नीचे गिरता ही दिख रहा है. ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ़ कोविड के आने के बाद से ही नीचे आया है. असल में बीते 5-6 सालों से ऐसा ही चल रहा है और फ़िल्में तगड़ी ओपनिंग के लिये तरसती दिख रही हैं. ऐसा होने में किन चीज़ों का हाथ है, ऐसी स्थिति के ज़िम्मेदार कौन से कारक हैं, जानने की कोशिश करेंगे:

कोविड की मार

फ़िल्म इंडस्ट्री समेत पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर कोरोना वायरस का कहर बरपा है. महीनों तक सिनेमा हॉल वगैरह बंद रहे. बीच-बीच में प्रदेश की सरकारों ने वापस इन्हें खोलने की कोशिश की. लेकिन एक के बाद दूसरी और अब तीसरी लहर के मुंहाने पर खड़े देश को बड़ी स्क्रीन, अच्छे साउंड और महंगे पॉपकॉर्न से दूर ही रहना पड़ा. इस देश की ज़्यादातर जनसंख्या मार्च 2020 (कोरोना की आमद) से अब तक सिनेमा हॉल की तरफ़ जाती नहीं देखी गयी है. फ़िल्म डायरेक्टर्स का साफ़ मानना है कि बड़ी कमाई करने वाली फ़िल्मों, दिनों-दिन भीड़ खींचने वाली फ़िल्मों के ही मुनाफ़े के एक छोटे हिस्से से वो फ़िल्में बना करती हैं जो छोटी फ़िल्मों की केटेगरी में आती हैं लेकिन अपने कॉन्टेंट की वजह से ख़ूब चलती हैं.

ऐसी फ़िल्मों को फ़िल्म-फ़ेस्टिवल वाली फ़िल्में भी कहा जाता है, जो समीक्षकों की आंखों का तारा होती हैं और कुछ दिन चलकर, अपने पैसे निकालकर एक किनारे हो जाती हैं. लेकिन कोविडकाल के शुरू होते ही 250-300-400 रुपयों में होती टिकटों की बिक्री ठप्प पड़ी है. यानी, पैसे के सर्क्युलेशन की सबसे बड़ी कड़ी टूट गयी. और अब इसका असर साफ़ दिख रहा है.

We have to postpone the release of our film #RadheShyam due to the ongoing covid situation. Our sincere thanks to all the fans for your unconditional love and support.



We will see you in cinemas soon..!#RadheShyamPostponed pic.twitter.com/NzpxyuY7hq