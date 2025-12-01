scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कौन हैं राज निदिमोरू? समांथा संग गुपचुप रचाई शादी, ऐसे शुरू हुई थी लव स्टोरी

समांथा रुथ प्रभु ने तलाक के 4 साल बाद गुपचुप तरीके से दूसरी शादी करके हर किसी को चौंका दिया है. समांथा के पति राज निदिमोरू एक डायरेक्टर हैं, दोनों सालभर से डेट कर रहे थे. इसके बाद कपल ने साथ रहने का फैसला लिया. आइये बताते हैं कौन हैं राज निदिमोरू और कैसे शुरू हुई इनकी लव स्टोरी.

Advertisement
X
कौन हैं समांथा के पति राज निदिमोरू? (Photo: Instagram @Samantharuthprabhuofficial)
कौन हैं समांथा के पति राज निदिमोरू? (Photo: Instagram @Samantharuthprabhuofficial)

एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु और डायरेक्टर राज निदिमोरू ने 1 दिसंबर 2025 को ये ऐलान किया कि वो शादी कर चुके हैं. कपल ने सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए बताया कि वो अपनी जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं. इस खबर ने सभी को खुश कर दिया है. इसी के साथ फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी फेवरेट समांथा के पति राज निदिमोरू हैं कौन? तो चलिए आपको बताते हैं. 

राज-समांथा ने कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में इंटीमेट वेडिंग की. खबर है कि इस शादी में सिर्फ करीबी लोग ही मौजूद थे. समांथा लाल रंग की साड़ी में दुल्हन बनीं. तस्वीरें पोस्ट कर उन्होंने इस ड्रीमी वेडिंग की प्यारी सी झलक दिखाई.  

ऐसे हुई लव स्टोरी की शुरुआत

सम्बंधित ख़बरें

समांथा रूथ प्रभु-राज निदिमोरू (Photo: Instagram @samantharuthprabhuoffl)
तलाक के 4 साल बाद समांथा ने रचाई दूसरी शादी, मंदिर में ल‍िए सात फेरे  
Samantha
सिंपल ट्रेडिशनल लुक में छाईं Samantha 
Samantha
यूजर्स ने उड़ाई खिल्ली, Samantha ने दिखाई मसल्स, बोलीं... 
Samantha prabhu hugs raj nidimoru
'बॉयफ्रेंड' राज संग रोमांटिक हुईं समांथा, लगाया गले, यूजर्स बोले- रिश्ता पक्का समझें? 
samantha tamannaah rakulpreet names appear fake voter list
सामंथा, तमन्ना और रकुलप्रीत के नाम वाली फर्जी वोटर लिस्ट वायरल, केस दर्ज  

समांथा नागा चैतन्य के साथ अपने तलाक के दर्द से गुजर रही थीं, वहीं राज की भी श्यामली डे से 2015 में हुई पहली शादी 2022 में टूट चुकी थी. इसके बाद दोनों ही अपने काम में मग्न हो गए थे. रिपोर्ट्स कहती हैं कि,  इसी दौरान उनकी पहली मुलाकात बेहद प्रोफेशनल तरीके से द फैमिली मैन 2 के सेट पर हुई थी. फिर दोनों ने सिटाडेल: हनी बनी सीरीज में साथ काम किया. समांथा जहां लीड एक्ट्रेस थीं तो वहीं राज इसके डायरेक्टर थे. यहीं से इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई. 

Advertisement

इसके बाद समांथा ने लगातार राज संग अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिससे सभी को हिंट मिला कि दोनों डेट कर रहे हैं. वहीं साथ में पब्लिक अपीयरेंस भी दी. हाल ही में एक्ट्रेस ने राज के साथ फोटो शेयर करके अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. खबरों की मानें तो दोनों लगभग एक साल से डेट कर रहे थे. 

उम्र में है बड़ा फर्क

समांथा की उम्र लगभग 38 साल है, जबकि राज की उम्र 46 साल है- यानी दोनों के बीच 8 साल का फर्क है. दोनों अपने-अपने गुजरे हुए रिश्तों के बाद फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं. 

कौन हैं राज निदिमोरू

ये तो सब जानते हैं कि राज एक मशहूर डायरेक्टर हैं. वो सिटाडेल के अलावा फर्जी, गो गोवा गॉन, शोर इन द सिटी, अनपॉज्ड जैसे कई प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट कर चुके हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2003 में फ्लेवर्स फिल्म से की थी. इसके बाद उन्होंने 99 फिल्म डायरेक्ट की, जिससे उन्हें पहचान मिली.

इंजीनियरिंग से फिल्म मेकिंग में रखा कदम

राज निदिमोरू का जन्म आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ था. उन्होंने अपने शुरुआती साल इसी मंदिरों वाले शहर में बिताए, जिसके बाद वो अपनी पढ़ाई के लिए विशाखापट्टनम चले गए. भारत में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राज अमेरिका चले गए. उनके पास कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री है और उन्होंने कई सालों तक टेक इंडस्ट्री में काम किया.

Advertisement

अमेरिका में ही राज की मुलाकात कृष्णा डीके से हुई, जो आगे चलकर उनके सबसे करीबी क्रिएटिव पार्टनर बने. जो एक पार्टनरशिप फिल्म प्रेम से शुरू हुआ था, वही आगे चलकर भारत के सबसे सफल फिल्ममेकर डुओ में बदल गया.

नेट वर्थ में पत्नी को देते हैं टक्कर!

सोर्स के मुताबिक, समांथा की नेट वर्थ 101 करोड़ के आसपास बताई जाती है. उनकी कमाई का मेन जरिया ब्रांड एंडोर्समेंट, फिल्म, रियल एस्टेट और प्रोडक्शन हाउस है. वहीं राज एक डायरेक्टर हैं, जिनकी कमाई का मेन सोर्स फिल्मों और प्रोडक्शन पर ही डिपेंड करता है. उनकी कुल संपत्ति 83-85 करोड़ बताई जाती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement