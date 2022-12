वायरल हुआ 'झूमे जो पठान' गाना, किसके इशारे पर शाहरुख ने दिखाए किलर डांस मूव्स?

'बेशर्म रंग' के बाद शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' का दूसरा गाना 'झूमे जो पठान' रिलीज हो चुका है. गाना कुछ ही घंटों में वायरल हुआ. हर कोई 'झूमे जो पठान' गाने पर झूमता दिख रहा है. 'पठान' का दूसरा गाना 'बेशर्म रंग' से हटकर है. इस म्यूजिक वीडियो में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण संग थिरकते दिख रहे हैं. आपने गाने में शाहरुख खान के डांस स्टेप देख लिए. अब जानिये उनके बारे में जिन्होंने किंग खान और दीपिका को अपने डांस स्टेप पर डांस कराया है.

एक ही स्कूल में पढ़े हैं बॉस्को-सीजर

बॉस्को-सीजर बॉलीवुड के जाने-माने कोरियोग्राफर है. दोनों ही कोरियोग्राफर एक-दूसरे को सक्सेस का क्रेडिट देते हैं. कई बार लोग इन्हें एक ही शख्स समझ लेते हैं. पर हकीकत में ये कोरियोग्राफर्स जोड़ी में काम करते हैं. बॉस्को-सीजर आज बड़े-बड़े स्टार्स को अपने डांस स्टेप्स पर डांस कराने के लिये मशहूर हैं. वहीं अब इन्हें 'पठान' में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के लिये कोरियोग्राफ करने का मौका मिला.

