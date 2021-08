जब तैमूर पर भड़के थे ट्रोल्स, AK-47 की तरह हेटर्स पर बरसे थे ऋषि कपूर

एक्ट्रेस करीना कपूर ने फरवरी 2021 में दूसरे बच्चे को जन्म दिया. करीना के छोटे बेटे को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है. हालांकि, इस बार करीना अपने बच्चे की प्राइवेसी को लेकर ज्यादा सतर्क हैं. उन्होंने अभी तक अपने छोटे बेटे का चेहरा भी नहीं दिखाया है. अब करीना के छोटे बेटे के नाम को लेकर भी चर्चा है. खबरें हैं कि करीना ने अपने छोटे बेटे का नाम जहांगीर रखा है. जहांगीर नाम को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है.

तैमूर के नाम को लेकर भी हुआ था विवाद

इससे पहले जब उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम अनाउंस किया था. तब भी काफी आलोचना हुई थी. करीना के बड़े बेटे का नाम तैमूर है. तैमूर नाम को लेकर काफी विरोध हुआ था. लोगों का कहना था कि सैफ और करीना एक क्रूर शासक और हमलावर के नाम पर अपने बेटे का नाम कैसे रख सकते है. अब जहांगीर नाम को लेकर भी काफी ट्रोलिंग हो रही है.

ऋषि कपूर ने लगाई थी ट्रोल्स की क्लास

बता दें कि जब तैमूर नाम को लेकर ट्रोलिंग हुई थी, तो एक्टर ऋषि कपूर ने करीना का सपोर्ट किया था और ट्रोल्स को लताड़ लगाई थी. उन्होंने गुस्से लगातार कई ट्वीट्स किए थे.

ऋषि कपूर ने किए थे ये ट्वीट्स

पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम क्या रखना चाहते हैं, इसे लेकर लोग इतने परेशान क्यों हैं? अपने काम से काम रखो. इसका आपसे कोई लेना-देना नहीं है. ये माता पिता की इच्छा है.

Alexander and Sikandar were no saints. They are common names in the world. Apna kaam karo na tum. Tumko kya takleef hai? https://t.co/lT2i5U1Qod

Why are people so bothered what the parents want to name their child please?Mind your business,it's got nothing to do with you.Parents wish!