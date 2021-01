विवेक ओबेरॉय ने की सौरव गांगुली की अच्छी सेहत की दुआ, बोले- आप हमारा गर्व हैं

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके सौरव गांगुली की अच्छी सेहत की दुआ की है. मालूम हो कि सौरव गांगुली को हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था जिसके बाद उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती किया गया था. विवेक ने ट्विटर पर लिखा, "हम जैसे करोड़ों दादा फैन्स आपकी अच्छी सेहत की दुआ कर रहे हैं सौरव गांगुली. भारतीय जर्सी के तौर पर आप हमारा गर्व पहनते हैं जो हमें आपके प्रति सम्मान से भर देता है."

विवेक ने लिखा, "ईश्वर आपको एक लंबी और स्वस्थ्य जिंदगी दे, प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए." जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को शनिवार सुबह वर्कआउट सेशन के बाद घबराहट और चक्कर आने लगे थे. पीटीआई की रिपोर्ट मुबातिक, "अभी उनकी तबीयत ठीक है. हम जांच रहे हैं कि ये परेशानी दिल से संबंधित परेशानी के चलते हुए या कोई और बात थी."

Millions of us die hard “dada” fans are praying for you @SGanguly99 , the pride you wore the India jersey with still fills our hearts with respect! May god give you a long & healthy life, pls get well soon! 🙏