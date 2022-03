TMC लीडर का दावा, कश्मीर फाइल्स को बिना कट के किया रिलीज, Vivek Agnihotri बोले- फेक न्यूज फैलाना बंद करो

डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. साथ ही फिल्म को लेकर विवाद भी चल ही रहा है. अब तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले (Saket Gokhale) ने दावा किया है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को सेंसर बोर्ड ने बिना एक भी कट लगाए सर्टिफिकेट दे दिया था. इसके साथ गोखले ने फिल्म की सेंसर बोर्ड फाइल्स की डिटेल्स को भी शेयर किया. गोखले के दावों को डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट में झुठला दिया है.

गोखले ने किया बड़ा दावा

साकेत गोखले ने लिखा, 'सेंसर बोर्ड/सीबीएफसी फाइल्स को देखते हुए एक चीज समझ आई, द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बिना एक भी कट लगाए सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया गया है. यह अभूतपूर्व है. लेकिन खास बात ये है कि विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, वो भी CBFC बोर्ड का हिस्सा हैं.'

अगले ट्वीट में गोखले ने लिखा, 'यह भी जोड़ लीजिए कि कई बीजेपी राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है. कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को फिल्म देखने के लिए छुट्टी भी दी जा रही है. यह फिल्म एक प्रोपगंडा है.'

The Kashmir Files: 'पिता को टुकड़ों में काट बोरे में भर दिया', Pallavi Joshi ने सुनाई पीड़िता की दास्तां

विवेक ने दिया जवाब

गोखले की इस बात का जवाब देते हुए विवेक अग्निहोत्री ने एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इस आर्टिकल में बताया गया है कि द कश्मीर फाइल्स को 7 कट्स के साथ रिलीज किया गया है. विवेक ने इसके साथ लिखा, 'कृपया हमेशा की तरह फेक न्यूज फैलाना बंद करें. थोड़ा ब्रेक लीजिए. कम से कम गुजर चुके लोगों का तो सम्मान कीजिए.'

Please stop spreading fake news, like always. Take a little break. At least to respect the dead. https://t.co/hZflsTUbOk pic.twitter.com/yvOKhGieDX