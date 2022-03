The Kashmir Files Box Office Day 10: बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाई 'द कश्मीर फाइल्स', 10 दिन में कमाए 167 करोड़

फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) का बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ना अभी भी जारी है. फिल्म ने महज 10 दिनों में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और 200 करोड़ क्लब की रेस में शामिल हो गई है. एक लो बजट फिल्म के हिसाब से यह बहुत बड़ी बात है. देशभर में फिल्म को देखा और पसंद किया जा रहा है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते द कश्मीर फाइल्स और कमाल करके दिखाने वाली है.

फिल्म ने 10 दिन में की बड़ी कमाई

दूसरे हफ्ते की शुरुआत से ही यह फिल्म बढ़िया कमाई कर रही है. आमतौर पर दूसरे हफ्ते में फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिलती है. लेकिन द कश्मीर फाइल्स के साथ ऐसा नहीं हुआ. फिल्म ने पिछले तीन दिनों में 70.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. दूसरे वीकेंड के हिसाब से यह बेहतरीन कलेक्शन है. इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई 167.45 करोड़ रुपये हो गई है.

#TheKashmirFiles [Week 2] is a TSUNAMI at the #BO... Packs a SUPER-SOLID total [₹ 70.15 cr] in *Weekend 2*... #TKF REFUSES TO SLOW DOWN, should hit ₹ 200 on weekdays [by Wed or Thu]... Fri 19.15 cr, Sat 24.80 cr, Sun 26.20 cr. Total: ₹ 167.45 cr. #India biz. pic.twitter.com/pUtznqoGBn