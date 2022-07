Kaali Poster Controversy: लीना मणिमेकलाई पर 'कश्मीर फाइल्स' डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कसा तंज, 'इन पागलों को...'

डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई (Leena Manimekalai) की डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'काली' पोस्टर (Kaali Poster Controversy) पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. लीना के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी हैं. इतना ही नहीं दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें समन तक जारी कर दिया है. इसके तहत उन्हें कोर्ट में 6 अगस्त को अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी होगी. साथ ही अपना पक्ष रखने का मौका भी लीना मणिमेकलाई को दिया जाएगा. इस बीच 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने लीना को ताना मारा है.

विवेक ने कसा लीना पर तंज

डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट के जरिए लीना मणिमेकलाई को पागल बता दिया है. लीना ने एक इंटरव्यू में अपनी फिल्म काली के विवादित पोस्टर का समर्थन किया था. उन्होंने कहा था, 'मेरी काली क्वीर है. वह एक स्वतंत्र आत्मा है. वह पितृसत्ता पर थूकती है. वह हिंदुत्व को खत्म करती है. वह पूंजीवाद को नष्ट करती है, वह अपने हजार हाथों से सभी को गले लगाती है.'

Can someone dismantle such crazy wokes? Please. https://t.co/Xee5nwOEwX