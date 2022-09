इस दिन आयेगा Vikram Vedha का ट्रेलर, Hrithik Roshan बोले- 'इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा'

Vikram Vedha Trailer: ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म विक्रम वेधा को लेकर बज बना हुआ है. वहीं अब फिल्म को लेकर ऋतिक रोशन ने एक नई अपडेट शेयर की है. गुड न्यूज ये है कि विक्रम वेधा का ट्रेलर 8 सितंबर को रिलीज हो रहा है. नई अपडेट के साथ ही ऋतिक रोशन ने ये भी बताया है कि ये फिल्म क्यों खास होने वाली है.

8 सितंबर को रिलीज होगा ट्रेलर

विक्रम वेधा में पहली बार ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की जोड़ी साथ दिखाई देने वाली है. फैंस बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को पर्दे पर साथ देखने के लिये बेताब दिखाई दे रहे हैं. ऋतिक रोशन फिल्म के ट्रेलर को लेकर अनाउंसमेंट की है. विक्रमा वेधा का ट्रेलर 8 सितंबर को दुनिया के सामने होगा. ट्रेलर के बारे में बताते हुए ऋतिक रोशन ने लिखा, इस बार सिर्फ मज़ा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा!

इस बार सिर्फ मज़ा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा! #VikramVedhaTrailer out on 8th September 2022.#VikramVedha hitting cinemas worldwide on 30th September 2022.#SaifAliKhan @PushkarGayatri pic.twitter.com/PFEAQIIsl4