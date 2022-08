Shah Rukh Khan का सॉलिड साउथ कनेक्शन, नयनतारा के बाद 'जवान' में जान डालेगा ये सुपरस्टार

Vijay Sethupathi Joins Jawaan: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. एक्टर एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्मों का ऐलान कर चुके हैं. कुछ दिन पहले ही साउथ डायरेक्टर एटली की फिल्म जवान (Atlee's Jawaan) का पोस्टर रिलीज हुआ था. इस फिल्म में शाहरुख का लुक देखकर फैंस हैरान रह गए थे. वहीं अब खबर आ रही हैं कि इस फिल्म में साउथ के एक और सुपरस्टार की एंट्री होने जा रही है.

विजय सेतुपति की एंट्री

'जवान' फिल्म में शाहरुख खान के साथ विजय सेतुपति भी अहम रोल में नजर आएंगे. इससे पहले कहा जा रहा था कि बाहुबली फेम राणा दग्गुबाती भी फिल्म में कास्ट किए जाने वाले हैं. विजय ने फिल्म में राणा को विलेन के कैरेक्टर में रिप्लेस किया है. विजय की टीम ने इस बात की जानकारी दी है.

ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा गया- ''विजय सेतुपति किसी साउथ फिल्म में नेगेटिव रोल नहीं कर रहे हैं. आपको क्लियर कर दें कि विजय सर सिर्फ शाहरुख खान की फिल्म जवान में नेगेटिव रोल करने वाले हैं. ना कि जैसा तेलुगू फिल्म के लिए अफवाह फैलाई जा रही है.''

This is to clarify that #VijaySethupathi sir is doing a negative role only in #ShahRukhKhan sir's Jawan at this point and that he is not playing a negative role in any other Telugu projects as is being speculated.@VijaySethuOffl pic.twitter.com/Dkh2ViQSuy