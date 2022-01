Deepika Padukone ने कॉपी किया Ranveer Singh की '83' का फेमस डायलॉग, Video

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. दोनों फैंस के फेवरेट हैं और दोनों की केमिस्ट्री की चर्चा हमेशा होती है. रणवीर-दीपिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसे जाहिर करने में कभी हिचकिचाते नहीं. लेकिन दोनों की मस्ती फैंस को थोड़ी ज्यादा पसंद है.

दीपिका ने किया रणवीर को कॉपी

साथ हो या सोशल मीडिया पर, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक दूसरे के मजे लेने में कभी पीछे नहीं हटते हैं. अब नए साल का जश्न मनाते हुए रणवीर ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पत्नी दीपिका उनका ऑनस्क्रीन एक्सेंट कॉपी करती नजर आ रही हैं.

रणवीर ने क्रिसमस पर आई अपनी फिल्म 83 में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव का रोल निभाया था. रणवीर के काम और उनकी मेहनत की सराहना हर तरफ हो रही है. फिल्म के ट्रेलर में रणवीर का एक डायलॉग है, जिसे वह मीडिया को जवाब देते हुए अंग्रेजी में कहते हैं. रणवीर कहते हैं- 'We are here to win, what else we here for.'

अब इसी डायलॉग को दीपिका पादुकोण ने ट्विस्ट दे दिया है. वीडियो में रणवीर, पत्नी दीपिका से पूछते हैं- 'मजा आ रहा है बेबी?' इसपर दीपिका, रणवीर के कपिल देव वाले स्टाइल में कहती हैं- 'We are here to enjoy, what else we here for.' सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने धूम मचा दी है.

सेलेब्स कर रहे तारीफ

वीडियो पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के फैंस के साथ-साथ सेलेब्स ने भी कमेंट किए हैं. एक्टर साकिब सलीम ने लिखा, 'उन्होंने तुमसे बेहतर किया लाला.' वहीं निशांत दहिया ने लिखा, 'हाहाहा, ये सही कास्टिंग है.' जोया अख्तर ने दो हार्ट इमोजी कमेंट की और लिखा, 'दोनों के लिए एक.'

बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली 83

साकिब सलीम और निशांत दहिया को रणवीर सिंह के साथ फिल्म 83 में देखा गया था. 1983 में भारत की पहली वर्ल्ड कप जीत पर यह फिल्म आधारित है. कबीर खान के निर्देशन में बनी 83 दर्शकों और क्रिटिक्स को पसंद खूब आई. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई नहीं कर सकी. फिल्म रिलीज के बाद रणवीर और दीपिका न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने निकल गए हैं.