Urvashi Rautela ने ऋषभ पंत को बर्थडे पर किया माफ, दी फ्लाइंग Kiss! यूजर बोला- कुछ तो गड़बड़ है

बॉलीवुड ब्यूटी उर्वशी रौतेला और क्रिकेटर ऋषभ पंत का लव-हेट रिलेशनशिप सुर्खियों में छाया रहता है. कुछ दिनों तक दोनों का मामला शांत रहा, अब फिर उर्वशी और ऋषभ चर्चा में आ गए हैं. 4 अक्टूबर को ऋषभ पंत के जन्मदिन पर उर्वशी ने ऐसा कुछ पोस्ट कर दिया है कि ट्रोल होने लगी हैं. जानते हैं पूरा माजरा.

उर्वशी रौतेला फिर हुईं ट्रोल

उर्वशी रौतेला ने इंस्टा पर अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे अपनी कातिलाना अदाओं को कैमरे के आगे फ्लॉन्ट कर रही हैं. कभी नैनों से बाण चला रही हैं, तो कभी किलर लुक्स दे रही हैं. रेड कलर की खूबसूरत ड्रेस में उर्वशी स्टनिंग लग रही हैं. ये तो रही लुक की बात. मगर हमेशा ही ग्लैमरस लगने वाली उर्वशी के लुक की यहां चर्चा नहीं हो रही बल्कि कैप्शन ने अंटेशन खींचा है. उर्वशी ने कैप्शन में लिखा- हैप्पी बर्थडे. इतना ही नहीं वीडियो में उर्वशी फ्लाइंग किस भी करती हैं.

उर्वशी ने किसे विश किया बर्थडे?

उर्वशी ने इस पोस्ट में ये तो नहीं बताया कि वे किसे बर्थडे विश कर रही हैं. इसी बात को सस्पेंस रखने की वजह से एक्ट्रेस सुर्खियों में आ गई हैं. उर्वशी का ऋषभ पंत के बर्थडे वाले दिन किसी को यूं जन्मदिन की बधाई देना महज एक इत्तेफाक तो हो नहीं हो सकता. देखते ही देखते उर्वशी की ये पोस्ट वायरल हो गई है.लोगों के मजेदार कमेंट्स और मीम्स वायरल होने लगे हैं. उर्वशी की पोस्ट पर यूजर्स ऋषभ पंत का नाम लिख रहे हैं. लोग तो इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि उर्वशी ने पोस्ट में ऋषभ को ही बर्थडे विश किया है. एक यूजर ने लिखा- कुछ तो गड़बड़ है. उर्वशी को ट्रोल करने वालों की भी कमी नहीं है.

All the boys to #UrvashiRautela

Right now ☺️ pic.twitter.com/FGP9Ld7oXE