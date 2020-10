अनलॉक-5 में खुल जाएंगे सिनेमाहॉल, अभिषेक बच्चन बोले- हफ्ते की बेस्ट खबर

कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में लॉकडाउन की घोषणा की थी. तमाम बाकी क्षेत्रों के साथ-साथ फिल्म और टीवी इंडस्ट्री पर भी इसकी मार पड़ी. एक तरफ जहां फिल्मों का बनना और एडिट होना बंद हो गया वहीं दूसरी तरफ सिनेमाघरों पर ताला लगा गया और फिल्में रिलीज होनी बंद हो गईं.

अब कोरोना काल धीरे-धीरे गुजरता जा रहा है और हालात पहले की तरह सामान्य होते जा रहे हैं. अनलॉक-5 जल्द ही शुरू होगा और इस बार सिनेमाघरों को भी खोलने की अनुमति दे दी जाएगी. ट्रांसपोर्ट दुकानें और बाजार तो पहले से ही खुले हुए थे लेकिन इस अनलॉक में 50 प्रतिशत ऑडियंस के साथ थिएटर्स को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी.

गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन्स हाल ही में जारी की हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों को भी 50 प्रतिशत ऑडियंस के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी. बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने जब ये खबर सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. जूनियर बी ने ट्वीट करके अपनी खुशी फैन्स के साथ साझा की है.

The best news of the week!!!! 😁🕺🏽 https://t.co/ysKoB5RMs0