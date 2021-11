जिस दोस्त Parag Agarwal को फॉलो करने की रिक्वेस्ट कर रहीं थी सिंगर श्रेया घोषाल, वही बना ट्विटर का CEO

बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल के लिए ये बहुत खुशी का दिन है. उनके दोस्त पराग अग्रवाल को एक नई जिम्मेदारी मिली है और वे ट्विटर के CEO बन गए हैं. इस मौके पर सिंगर काफी खुश हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें विश भी किया है. श्रेया घोषाल के ट्वीट की वजह से ही पता चला कि वे और ट्विटर के नए CEO पराग अग्रवाल बचपन के दोस्त हैं और शानदार बॉन्डिंग शेयर करते हैं.

जैसे ही पराग का नाम ट्विटर के CEO के तौर पर जारी किया गया उसके बाद श्रेया ने उन्हें इस खास उपलब्धि के लिए बधाई दी. इसी के बाद से श्रेया घोषाल और पराग के चैट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और दुनिया को दोनों की दोस्ती के बारे में पता चला. श्रेया ने ट्वीट करते हुए लिखा- @paraga को बधाई. मुझे तुमपर बहुत गर्व है. ये हमारे लिए एक बड़ा दिन है. इस खबर का तो जश्न मनना चाहिए.

Congrats @paraga So proud of you!! Big day for us, celebrating this news♥️♥️♥️ https://t.co/PxRBGQ29q4