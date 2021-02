जब पहली बार सच्चे प्यार में पड़ी थीं ट्विंकल खन्ना, शेयर किया दिलचस्प किस्सा

वैलेन्टाइन वीक चल रहा है और कल 14 फरवरी को प्यार के इस हफ्ते का का सबसे अहम दिन है. इस मौके पर ट्विंकल खन्ना को अपने शुरुआती समय की प्रेम कहानी याद आ गई. उन्होंने उस दौरान का किस्सा याद करते हुए कहा कि वो उनके जीवन का पहला प्यार था जिसने उन्हें काफी प्रभावित किया था. उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड संग क्लास में कैद होने की दास्तां सुनाईं और ये भी बताया कि वे बाहर कैसे निकले. उन्होंने बताया कि उस समय अपने बॉयफ्रेंड के लिए उनके मन में कैसी फिलींग्स थीं.

उन्होंने ट्वीक इंडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा- वो बेंच पर मेरे बगल में छिप गया. हम दोनों के पैर आपस में टकराए. वो प्यारा था, सुंदर था. उसके चेहरे का नाक-नक्शा अच्छा था, वो एक आदर्श था. हम लोग एक दूसरे में इतना गुम हो गए थे कि क्लास में ही लॉक रह गए. इसके बाद मैंने उसके साथ क्लासरूम की विंडो से बाहर कूदने की ठानी. ट्विंकल ने ये भी मेंशन किया कि अब इस बात को इतना समय गुजर गया है कि अगर दोनों आमने सामने होंगे तो शायद एक-दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे.

I have always said that if you keep turning to look behind all you will get is a crick in your neck but here I do.. all the way to when I fell in love in the most literal way possible. #ValentinesDaySpecial https://t.co/Gj3RsfrEHj pic.twitter.com/osFJMFEDLf