'धुरंधर' से भिड़ी 'किस किसको प्यार करूं 2', कपिल की हीरोइन को नहीं क्लैश की परवाह, बोलीं- फिर भी बिकेगी...

कपिल शर्मा एक लंबे वक्त के बाद बड़े पर्दे पर कॉमेडी करते नजर आए. उनकी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' थिएटर्स में रिलीज हो गई है. मगर फिलहाल इन दिनों थिएटर्स में 'धुरंधर' का क्रेज चरम पर है. लोग रणवीर सिंह स्टारर देखने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं. ऐसे में कई बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट्स का मानना है कि कपिल की फिल्म को 'धुरंधर' की वजह से भारी नुकसान हो सकता है.

कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' बॉक्स ऑफिस पर क्या करेगी, ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा. मगर उससे पहले फिल्म की हीरोइन त्रिधा चौधरी ने 'धुरंधर' संग क्लैश पर बात की. जूम को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा, 'धुरंधर दरअसल एक अलग जॉनर की फिल्म है. हमारी फिल्म के बॉक्स ऑफिस की तुलना दूसरी कॉमेडी फिल्में जैसे दे दे प्यार दे 2 और मस्ती 4 जैसी फिल्मों से करना सही होगा.'

त्रिधा ने आगे बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर भी अपनी राय दी. उन्होंने कहा, 'जब बात बॉक्स ऑफिस की आती है तो मुझे समझ नहीं आता कि ये किसी की गलती कैसे हो सकती है या नहीं हो सकती. आज भी मैं ये नहीं समझ पाती कि लोग इसे किसी एक्टर या एक्ट्रेस पर कैसे थोप देते हैं. लेकिन असली बात ये है... जब लोग मुझे स्क्रीन पर देखते हैं, तो उन्होंने मेरा काम देख लिया ना? फिर भी वो मुझे आगे रोल देते हैं, है ना? मुझे पता है कि मैंने अच्छा काम किया है. तो बताओ, एक आर्टिस्ट के तौर पर ये मुझे कैसे इफेक्ट करता है?'

त्रिधा ने इसी बातचीत में अपनी फिल्म को ऑडियंस मिलने पर भी बात की. उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म ओटीटी पर अपनी ऑडियंस ढूंढ लेगी. एक्ट्रेस ने कहा, 'फिल्म फिर भी बिकेगी, फिल्म फिर भी लोग देखेंगे और प्यार मिलेगा. इंडस्ट्री के लिए थोड़ा बुरा है कि लोग भी एक महीने इंतजार करके फिल्म को OTT पर देख लेते हैं. असल में ऑडियंस की सोच ही बदलनी चाहिए.'

बता दें कि रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' रिलीज के एक हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है. वहीं कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' को पहले दिन मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं. ऐसे में इसका फर्स्ट डे कलेक्शन क्या रहेगा, ये देखने लायक होगा.

