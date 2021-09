ट्रोल्स ने कहा, नौकरानी जैसी दिखने वाली फ्लॉप एक्ट्रेस, मिला ये जवाब

सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेलेब्स का ट्रोल होना अब आम बात हो गई है. सेलेब्स ने भी ट्रोल्स को करारे जवाब देना और समय आने पर इग्नोर करना सीख लिया है. अब एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम ट्रोल्स के निशाने पर आई हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर एक ट्रोल ने 'नौकरानी की तरह दिखने वाली फ्लॉप एक्ट्रेस' बताया. ऐसे में तिलोत्तमा ने ट्रोल को जबरदस्त जवाब दिया है.

ट्रोल ने तिलोत्तमा को कही ये बात

तिलोत्तमा ने ट्वीट किया, 'एक हेटर ने मुझे 'एक नौकरानी के जैसी दिखने वाली फ्लॉप एक्ट्रेस' कहा. अब मेरी स्थिति को देखते हुए यह बात अपमानजनक कैसे है?' इस बात के साथ उन्होंने #DignityOfLabour का इस्तेमाल किया और एक हंसता हुआ इमोजी भी लगाया.

A hater on social media called me a "flop actress who looks likes a maid". Now how is that even mildly insulting, given my situation!? 😂 #dignityoflabour

सपोर्ट में आईं पूजा भट्ट

तिलोत्तमा शोम के इस ट्वीट पर एक्ट्रेस पूजा भट्ट अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, 'तुम सही मायने में एक स्टार हो..एक ऐसा सितारा जो दुनिया में अपने काम से रोशनी करता है और लोगों की जिंदगी को छूता है, जिसके जाने के बाद उसे दुनिया याद करती हैं. नफरत करने वाले 'डार्क मैटर' के समान हैं. वे हवा भरते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जो रोशनी देने वाले हैं, वे बंधे रहें.'

You are a star in the real sense..one whose light will illuminate the world through the work that you have done & the lives you have touched long after you have gone. Haters are akin to ‘dark matter’. They provide the gas & ensure the ones that provide light,remain bound. ✨🥰 https://t.co/JgKzTVCqE1