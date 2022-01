Films get postponed due to corona: एंटरटेनमेंट पर लगा फुलस्टॉप, बैक टू बैक 5 बड़ी फिल्में पोस्टपोन

कोरोना के फिर से दस्तक देने की वजह से दोबारा से एंटरेटनमेंट वर्ल्ड बैकसीट पर आ गया है. बैक टू बैक फिल्में पोस्टपोन हो रही हैं. सिनेमाहॉल बंद हो रहे हैं. यूं कहें कि एंटरटेनमेंट पर फुलस्टॉप लगता जा रहा है. नए साल के आगमन के साथ फैंस बड़ी फिल्मों की रिलीज को लेकर काफी एक्साइटेड थे. लेकिन किसे पता था मेकर्स और फैंस की खुशियों को कोरोना की नजर लगने वाली है.

कोरोना का कहर, बैक टू बैक पोस्टपोन हुईं फिल्में

बीते हफ्तों में एक के बाद एक मूवी पोस्टपोन हुई हैं. सबसे पहले 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली शाहिद कपूर की जर्सी पर वायरस की मार पड़ी. बस फिर क्या था इसके बाद तो जैसे मूवीज पोस्टपोन होने का सिलसिला ही चल निकला. अभी तक बड़े स्टार्स और बैनर की 5 मूवीज पोस्टपोन हो चुकी हैं. इनमें से ज्यादातर की रिलीज जनवरी में थी. अब फैंस को इन मूवीज का लंबा इंतजार करना पड़ेगा. जानते हैं पोस्टपोन हुईं इन 5 फिल्मों के बारे में.

जर्सी

शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की मूवी जर्सी को 31 दिसंबर के दिन रिलीज कर मेकर्स फैंस को नए साल की ट्रीट देना चाहते थे. लेकिन फिल्म की रिलीज पर वायरस ने अटैक कर दिया. कोरोना के बढ़ते केसेज को देख मेकर्स ने फिल्म की रिलीज को टालना बेहतर समझा.

RRR

जनवरी की सबसे बड़ी रिलीज मानी जा रही राजामौली की फिल्म RRR पहले ही कोरोना की वजह से डिले चल रही थी. मेकर्स ने पूरी कोशिश की फिल्म को तय समय पर रिलीज करने की. लेकिन देश के कई राज्यों में थियेर्टस बंद कर दिए गए, कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी लागू कर दी गई. ऐसे हालातों में फिल्म के रेवेन्यू को ताक पर ना रखते हुए मेकर्स को इसे पोस्टपोन करना ही पड़ा.

राधे श्याम

बाहुबली एक्टर प्रभास की फिल्म राधे श्याम 14 जनवरी को रिलीज होनी थी. रोमांटिक थ्रिलर मूवी में प्रभास के अपोजिट पूजा हेगड़े नजर आएंगी. बाहुबली के फैंस प्रभास को रोमांटिक अवतार में देखने को बेताब थे, पर क्या ही करे. कोरोना का कहर देख इसकी रिलीज टालनी पड़ी.

IT’S OFFICIAL: ‘RADHE SHYAM’ POSTPONED… #Jersey, #RRR, #Prithviraj… #RadheShyam is the fourth prominent title to be postponed… #RadheShyamPostponed OFFICIAL STATEMENT… pic.twitter.com/koN0k3MTai