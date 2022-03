The Kashmir Files पर बोले एक्टर Adil Hussain 'सच को नरमी से पेश करना चाहिये', हुए ट्रोल

विवेक अग्न‍िहोत्री के निर्देशन में बनी फ‍िल्म द कश्मीर फाइल्स ने तहलका मचा रखा है. हर जगह फ‍िल्म की चर्चा हो रही है. लोग इसकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं. कुछ सेलेब्स ने फिल्म की सराहना करते हुए कमेंट भी किए तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको दिखाए जाने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं. एक्टर आद‍िल हुसैन इसी लिस्ट में हैं. उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसपर बवाल खड़ा हो गया है.

आद‍िल ने द कश्मीर फाइल्स के लिए लिखा- 'सच जरूर कहना चाह‍िए! इसमें कोई शक नहीं. पर इसे नम्रता से कहा जाना चाह‍िए. वरना सच कहने का मकसद खो जाता है. और इसका असर उलटा होता है. हम, न‍िश्च‍ित तौर पर समाज में आग नहीं लगाना चाहेंगे पर एक जिम्मेदारी समाज को बनाना चाहेंगे. कला प्रत‍िक्रियाशील नहीं होनी चाह‍िए.' आद‍िल की यह बात पर सोशल मीड‍िया यूजर्स भड़क उठे हैं. उन्होंने आद‍िल को ट्रोल कर दिया है.

यूजर्स ने आद‍िल को किया ट्रोल

एक यूजर ने लिखा- 'जो दर्द दिया गया क्या वह कोमल था? तो क्यों इसे पेश करने का तरीका दूसरा हो? जो दिखाया गया है वो सच का महज एक टुकड़ा है. सच्चाई तो 32 साल तक दबाई गई. और अब आप चाहते हैं क‍ि उसे गुनहगारों के हिसाब से नम्रता से दिखाया जाए.' एक ने लिखा- 'सत्य को कैसे भी कहा जाए वह कड़वा ही होता है...किसी भी प्रकार की मिलावट उसे सत्य नहीं रहने देती.'

Was the pain inflicted tender? Then why it's depiction should be anything but? What is being shown is mere fraction of the "truth". Truth was buried for 32 long yrs. And now, you want it to be shown in a watered down version to suit the culprits?