'Vivek Agnihotri को बोलो द कश्मीर फाइल्स यूट्यूब पर डाले', बोले CM Arvind Kejriwal

डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. इस फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार्स ने काम किया है. फिल्म को हजारों-लाखों लोग देखने जा रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स की खूब कमाई हो रही है. तो वहीं स्टार्स के काम को भी सराहा जा रहा है.

कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग पर बोले केजरीवाल

देश के कई राज्यों में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है. हरियाणा से लेकर गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गोवा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तक इस लिस्ट में शामिल है. इसके अलावा बहुत से राज्यों से इसे टैक्स फ्री करने की मांग अभी भी की जा रही है. ऐसे में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में उठा दिया है.

RRR: Box Office पर 'सुनामी' ला सकती है राम चरण-Jr NTR की फिल्म, ये हैं बड़ी वजहें, द कश्मीर फाइल्स पर भारी पड़ेंगी आलिया भट्ट?

विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग क्यों उठ रही है. इसे यूट्यूब पर डाल देना चाहिए. केजरीवाल कहते हैं- 'टैक्स फ्री क्यों करवा रहे हो? अरे यूट्यूब पर डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी. टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है तो विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पर डाल देगा. सारी पिक्चर फ्री है. सारे लोग देखेंगे. टैक्स फ्री की क्या जरूरत है.'

BJP wants #TheKashmirFiles to be tax free.



Why not ask @vivekagnihotri to upload the whole movie on YouTube for FREE?



-CM @ArvindKejriwal pic.twitter.com/gXsxLmIZ09