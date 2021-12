Tadap Box Office Collection Day 2: अहान शेट्टी-तारा सुतारिया की फिल्म ने दूसरे दिन कमाए 8 करोड़

अहान शेट्टी और तारा सुतारिया की फिल्म 'तड़प' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. 'तड़प' से सुनील शेट्टी के बेटे अहान ने अपना डेब्यू किया है. फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच बज बना हुआ था. इसी बात का फायदा मेकर्स को मिल रहा है. फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 4.05 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. अब दूसरे दिन भी इसकी कमाई बढ़िया हो गई है.

दूसरे दिन भी तड़प ने किया कमाल

अहान शेट्टी की फिल्म 'तड़प' ने पहले दिन 4 करोड़ रुपये की कमाई कर सभी को सरप्राइज कर दिया था. अब दूसरे दिन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. इस फिल्म ने शनिवार को सही रफ्तार कायम रखते हुए 4.12 करोड़ रुपये कमाए. इस लिहाज से दो दिन में 'तड़प' की कमाई 8.17 करोड़ रूपये हो गई है.

#Tadap grows on Day 2… Target audience driving its biz... Growth at major centres of #Delhi, #UP, #Gujarat, #Punjab is a plus… More markets should come into play on Day 3… Strong weekend on the cards expected… Fri 4.05 cr, Sat 4.12 cr. Total: ₹ 8.17 cr. #India biz. pic.twitter.com/fOqr0xKyBM